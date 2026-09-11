En el marco del Día del Maestro, la Jefa comunal de Avellaneda Magdalena Sierra anunció una bonificación por única vez de $100.000 a maestras, directoras y auxiliares.

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También adelantó que los jardines maternales municipales pasarán a órbita de provincia por lo que las trabajadoras van a poder jubilarse con la ley vigente de los maestros. Asimismo todos los jardines de infantes del distrito pasarán a tener jornada completa.

“En Avellaneda siempre peleamos para poner la educación en un lugar preponderante, para nosotros es una política de Estado esencial y sin ustedes no podríamos llevarla a cabo”, expresó la intendenta Sierra durante un acto en el Microestadio Gatica de Villa Domínico.

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En presencia de la secretaria de Educación de Avellaneda, Claudia Colaso, Sierra manifestó el respaldo continuo a los jardines maternales municipales.

“Hasta 2016, los maternales dependían del Consejo de la Familia y de Desarrollo Social. Cuando creamos el Observatorio Social de Políticas Públicas, definimos pasarlos a Educación”, rememoró y brindó el segundo anuncio ante los presentes: “Hoy en 2026, nuestros jardines maternales han pasado a la órbita de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires (DGCyE), lo que implica que ustedes, a partir del primero de febrero, van a poder jubilarse con la ley vigente de todos los maestros y maestras”, señaló.

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Más adelante, la intendenta de Avellaneda realizó el tercer anuncio el cual es que desde el próximo año, todos los jardines de infantes municipales tendrán jornada completa. Hasta ahora, solo ocho eran de doble escolaridad. Sierra valoró que las chicas y los chicos “desde que nacen tienen una vacante en nuestros maternales y una vacante de jornada completa en un jardín de infantes”.

La ciudad del sur del conurbano cuenta además con 35 jardines provinciales; 56 escuelas primarias; 30 escuelas secundarias; 9 técnicas; 8 escuelas de adultos; 8 Escuelas Especiales; 3 Institutos de Formación Docente y la Escuela de Música Popular de Avellaneda. De la ceremonia participaron las comunidades educativas de los 30 jardines maternales, 39 jardines de infantes y 5 Centros Educativos Municipales que funcionan en nuestra ciudad.