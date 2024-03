Educación

“Ellos dicen no la ven, yo digo otra cosa, no lo entienden, no lo comprenden y no lo sienten", señaló el gobernador desde Florencio Varela sobre las políticas educativas del gobierno nacional. Aseveró que Javier Milei paró 64 obras para hacer escuelas y que "el mercado" excluye al que no tiene los recursos económicos.