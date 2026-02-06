A dos días del cierre del plazo para la presentación de listas, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, quedó a un paso de asumir la presidencia del Partido Justicialista bonaerense, en reemplazo de Máximo Kirchner.

Kicillof era impulsado por intendentes y aliados, aunque en un primer momento prefería delegar la conducción partidaria en un dirigente de su confianza. Sin embargo, ante la falta de consensos y con el objetivo de ordenar el escenario interno, el mandatario provincial aceptó encabezar el PJ bonaerense para despejar discusiones y dar vuelta la página.

La confirmación formal del acuerdo podría demorarse hasta el fin de semana. El domingo será la fecha límite para la presentación de listas en caso de que exista competencia interna.

El mandato de Kirchner al frente del PJ bonaerense venció en diciembre y su continuidad ya estaba descartada. En ese contexto, el gobernador había promovido inicialmente la candidatura de la vicegobernadora Verónica Magario. No obstante, esa opción generó reparos dentro del espacio, bajo el argumento de una sobrerrepresentación de La Matanza, bajo el liderazgo del intendente Fernando Espinoza, actual titular de la Federación Argentina de Municipios.

Ante esas objeciones, también se evaluó la posibilidad de que el intendente de La Plata, Julio Alak, fuera el elegido para conducir el partido. Sin embargo, la falta de un acuerdo definitivo terminó inclinando la balanza hacia la figura del propio Kicillof, que ahora se perfila como el principal garante de la unidad del peronismo bonaerense.

Mientras continúan las negociaciones para definir el resto de los cargos partidarios, la eventual llegada del gobernador a la presidencia del PJ provincial busca cerrar filas y evitar una disputa interna que podría debilitar al espacio en un año clave para la reorganización política del peronismo en la provincia de Buenos Aires.