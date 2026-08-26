El Gobierno nacional aprobó un nuevo proyecto dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) que contempla la ampliación del complejo industrial de Compañía Mega, con obras que tendrán impacto directo en Bahía Blanca y en la cadena energética vinculada a Vaca Muerta.

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Según informó el Ministerio de Economía, la iniciativa representa una inversión de USD 365 millones y permitirá incrementar la capacidad de producción de líquidos del gas natural (NGL), además de generar hasta 800 puestos de trabajo durante las distintas etapas del proyecto.

La ampliación busca fortalecer la industrialización de los líquidos asociados a la producción de petróleo y gas natural de Vaca Muerta y contempla un aumento del 27% en la capacidad de separación, transporte y fraccionamiento de NGL.

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NUEVO RIGI APROBADO PARA LA AMPLIACIÓN DEL COMPLEJO INDUSTRIAL DE MEGA



Se formalizó el proyecto de inversión de Compañía Mega para ampliar su Complejo Industrial, una iniciativa que incrementará en 1500 toneladas la capacidad de producción de líquidos del gas natural (NGLs).



El… pic.twitter.com/TuvItjnWkF — Ministerio de Economía (@MinEconomia_Ar) August 26, 2026

Entre las obras previstas se encuentran nuevas instalaciones e infraestructura en la Planta de Separación de Loma La Lata, en Neuquén, además de trabajos sobre el poliducto Loma La Lata–Bahía Blanca y la Planta de Fraccionamiento ubicada en Bahía Blanca.

El proyecto permitirá incorporar nuevos volúmenes de líquidos del gas natural, con una producción adicional estimada en más de 500.000 toneladas anuales de etano, propano, butano y gasolina natural.

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Desde Economía señalaron que la inversión también tendrá un impacto sobre el perfil exportador del sector y estimaron una contribución de USD 213 millones a la balanza comercial.

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Durante la etapa de construcción, se prevé una demanda de alrededor de 600 puestos de trabajo directos e indirectos, vinculados con tareas de ingeniería, logística, construcción, provisión de equipos y otros servicios asociados a la obra.

Una vez finalizada la ampliación, Compañía Mega podrá elevar su capacidad total de producción de NGL a más de 2,5 millones de toneladas anuales, consolidando su participación en la cadena energética y exportadora del país.

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La resolución también habilita para esta ampliación los beneficios tributarios, aduaneros y cambiarios del RIGI, además de aprobar el listado de mercaderías que podrán ser importadas bajo las franquicias previstas por el régimen.