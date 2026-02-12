En medio del debate nacional por la baja de la edad de imputabilidad, la bonaerense Viviam Perrone, mamá de Kevin Sedano e integrante de Madres del Dolor, sostuvo a LANOTICIA1.COM que es necesario discutir el tema y aseguró que no se trata de “castigar” a los menores que delinquen, sino de “salvarlos”.

Ads

“Por primera vez escribo para defender a victimarios”, expresó Perrone, al explicar su postura. Contó que es familia de abrigo desde los 19 años y que recibe en su casa, durante fines de semana y vacaciones, a chicos judicializados desde recién nacidos hasta los 12 años.

Puede interesarte

Según relató, muchos de esos niños mantuvieron el vínculo con ella incluso después de ser adoptados. “He podido comprobar cómo vivir en un entorno adecuado los ayuda a estudiar, a integrarse a una familia y a proyectarse como ciudadanos responsables”, afirmó.

Ads

En ese marco, sostuvo que cuando un menor delinque no puede volver al mismo ambiente que lo llevó a esa situación. “Debemos ofrecerle una oportunidad distinta. Es necesario brindarles un acompañamiento integral: programas de rehabilitación, contención y apoyo sostenido en el tiempo. Todo lo que contribuya a evitar la reincidencia”, señaló.

Perrone advirtió que, si no se interviene a tiempo, esos jóvenes “pueden terminar quitando una vida o perdiendo la propia”. Y remarcó: “No estamos hablando de castigarlos. Hablamos de salvarlos”.

Ads

Puede interesarte

La referente confirmó que este jueves estará en el Congreso de la Nación, donde el tema forma parte de la agenda legislativa. “Debemos debatir la baja de la edad de imputabilidad, ya que nos ayuda a todos a vivir en una sociedad mejor”, concluyó.

Desde la provincia de Buenos Aires, donde el reclamo por mayor seguridad convive con la discusión sobre políticas de inclusión y prevención, la postura de Perrone vuelve a poner el foco en un debate que atraviesa tanto al oficialismo como a la oposición.