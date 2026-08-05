La Unión Cívica Radical (UCR) bonaerense realizará este sábado 8 de agosto un encuentro en la ciudad de La Plata, encabezado por el presidente del Comité Provincia, Emiliano Balbín. Según informaron desde el partido, la convocatoria apunta a ratificar el protagonismo del radicalismo en la política provincial y fortalecer la unidad interna.

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Desde la conducción partidaria señalaron que el espacio busca enfocarse en "las principales deudas sociales" de la gestión del gobernador Axel Kicillof y sostuvieron que existe un "deterioro" de la administración provincial.

En ese marco, afirmaron que entre las principales preocupaciones del radicalismo se encuentran el avance de la inseguridad, las deficiencias del sistema de salud pública y del IOMA, la crisis educativa y la falta de inversión en rutas y caminos.

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"El radicalismo unido se prepara para ser protagonista del cambio que necesita la Provincia. Invito a todos los radicales a encontrarnos en La Plata para dar un paso más en la construcción de una alternativa radical, con vocación de gobierno para nuestra Provincia", expresó Balbín, según difundió la UCR bonaerense.

De acuerdo con el comunicado partidario, el acto central comenzará a las 17.00 en el Club Atenas de La Plata y marcará el inicio de una etapa de articulación política en todo el territorio bonaerense con el objetivo de posicionar a la UCR como una alternativa de gobierno.

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La agenda del sábado también incluirá, por la mañana, la Convención Provincial, donde se elegirán las nuevas autoridades partidarias. Además, habrá un encuentro con autoridades locales, intendentes, concejales, consejeros escolares, representantes de la OTR, legisladores nacionales y provinciales, junto a integrantes de la Juventud Radical y Franja Morada.