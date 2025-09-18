Durante la sesión de la Cámara de Diputados bonaerense, el legislador de UCR + Cambio Federal, Emiliano Balbín, expresó su preocupación por la eliminación de la denominada zona fría en el proyecto de Presupuesto nacional 2026. El diputado, oriundo de Salliqueló, señaló que esta medida representa un serio perjuicio para miles de familias del interior de la provincia de Buenos Aires.

“Eliminar la zona fría es una medida inviable e impopular que complica la vida de los bonaerenses”, afirmó Balbín en su intervención en el recinto. Recordó que el beneficio alcanza a 95 distritos y a casi el 25% de la población de la Provincia, que accede a descuentos de entre el 30 y el 50% en la tarifa de gas.

El diputado subrayó que se trata de un fondo fiduciario que se autofinancia con aportes de los propios usuarios, por lo que “no implica recursos del Estado ni agrava el déficit fiscal”. En ese sentido, advirtió que la eliminación “no es más que una complicación innecesaria que afecta directamente al bolsillo de los ciudadanos y a la economía diaria de las familias y productores del interior”.

Balbín recordó que desde hace años se viene defendiendo este beneficio en el Congreso y en la Legislatura bonaerense, y mencionó los reclamos históricos de distintos distritos de la Sexta Sección para ser incorporados. “Nuestra responsabilidad es proteger a quienes representamos y hacer reflexionar al gobierno nacional para que revierta una decisión injusta para el sudoeste bonaerense y gran parte de la Provincia”, concluyó.

