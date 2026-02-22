Banco Provincia advirtió sobre el endeudamiento de las familias y su impacto en el consumo
El informe de la entidad reveló que la mora asciende en los préstamos de billeteras virtuales y los grupos de menores ingresos económicos. En entidades no financieras trepa al 24,6%, cuando la media es 13%.
El Banco Provincia publicó un informe en el que se reveló que el nivel de mora en el pago de préstamos es mayor en las familias de menores ingresos, y que principalmente, el endeudamiento es a través de billeteras virtuales y otras entidades no financieras.
El trabajo fue publicado por la gerencia de estudios financieros del Banco, bajo el título “Radiografía de la mora de las familias: la irregularidad en entidades no financieras duplica a la del sistema tradicional”.
Indica que en el país hay 20,5 millones de personas que contrajeron deudas en 2024 y 2025 y que, mientras que en esos años el mecanismo sirvió para sostener el consumo, ahora el fenómeno creció tanto que podría causar el efecto contrario: deprimirlo.
El informe explica que el nivel de retraso está en el 13% para la media del sistema pero que en el caso de los que deben a entidad no financieras ese porcentaje trepa al 24,6%.
Además, el reporte da cuenta de que cuanto menores ingresos tenga la familia es mayor es el atraso, ya que 1 de cada 5 créditos menor a un millón de pesos está en mora, mientras que en el caso de los mayores a 10 millones de pesos es la mitad: 1 de cada 10.
La conclusión del informe es que el crédito a las familias, que en 2024 y 2025 “moderó la caída del consumo funcionado como un ingreso complementario”, este año podría tener el efecto inverso: profundizaría el freno, ya que debido al nivel de endeudamiento “las eventuales recuperaciones del poder adquisitivo no irán solo a incrementar la demanda interna, sino también a repagar deudas viejas”.
“De cara a 2026, la sostenibilidad del crédito como motor de actividad dependerá fundamentalmente de la recuperación del salario real y la trayectoria de las tasas de interés. Con una base de deudores más amplia, mayor carga financiera y niveles de mora elevados, el margen para repetir una estrategia de crecimiento apoyada en la expansión del endeudamiento luce considerablemente más acotado”, señala el trabajo.
