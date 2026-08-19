A más de 300 días de la sanción de la Ley de Financiamiento Universitario, trabajadores de diferentes universidades con sedes en la provincia de Buenos Aires participaron de banderazos para visibilizar el reclamo al gobierno nacional de que cumpla con la legislación.

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La actividad de visibilización del conflicto universitario se concretó en el marco de una jornada de lucha convocada por la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN), en conjunto con los integrantes del frente sindical que nuclea también a docentes y estudiantes.

Trabajadores de la Universidad Nacional de Luján (UNLu) se manifestaron masivamente este miércoles con un banderazo en el cruce de las rutas 5 y 7. Con pancartas que instaban al presidente Javier Milei a respetar la norma, enseñas patrias y distintivos del sindicato ATUNLu, las y los manifestantes permanecieron durante más de una hora sobre la calzada. Por el corte parcial, los vehículos debieron circular por las dársenas laterales de la ruta.

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"Estamos cerca del final de esta novela macabra que escribió el gobierno", vaticinó el secretario general de ATUNLu, Juan Ramos, quien recordó las múltiples movilizaciones que enfrentan las dilaciones oficiales desde hace más de dos años.

De igual forma, la protesta se repitió en la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP). Cientos de docentes, trabajadores universitarios y estudiantes de la casa de altos estudios realizaron un banderazo en el complejo de Funes.

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“El Presidente pretende desprestigiar a los y las docentes, a sus trabajadores, a las investigadoras y los estudiantes. Le teme al pueblo que valora y construye la educación, la ciencia y la investigación y labura a diario por un futuro para todos y todas. Que Milei sepa que la comunidad universitaria no va a dejar de exigir ni un solo día la recomposición salarial y el presupuesto digno que merecen todas las Universidades Nacionales”, alertaron.

Asimismo, la protesta también se replicó frente al Rectorado de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) la con la participación de docentes, no docentes y estudiantes.

En declaraciones a Radio Provincia, Mauricio D'Alessandro, prosecretario general de la Asociación de Trabajadores de la Universidad de La Plata (ATULP), dijo que "mientras el gobierno no cumpla con la ley, le seguiremos exigiendo financiamiento para todas las universidades públicas nacionales, salarios dignos y financiamiento para la actualización de las becas para el ingreso, la permanencia y el egreso de los estudiantes”.

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"La postura de todo el frente universitario nacional es que no hay nada que conciliar, porque lo que estamos reclamando todos y en particular a través de esta causa, es el cumplimiento efectivo de la ley”, sentenció.