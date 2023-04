El intendente e Villa Gesell, Gustavo Barrera, propuso crear una mesa de trabajo con los municipios regionales por temas de salud, turismo y seguridad. Sobre su par de Pinamar, Martín Yeza del PRO, aseguró que “no tiene relación”.

“Debería haber una mesa de trabajo, que no la hay, en la que se traten temas como salud, seguridad, turismo, como sacar el mejor provecho a la temporada baja, y otros temas importantes como el agua”, expresó Barrera a CNN Radio.

En ese sentido, amplio: “En algún momento van a ser comunes por el crecimiento que están teniendo nuestras ciudades, por lo que tenemos que tener una mirada regional; ojalá en algún momento se dé”.

Barrear se refirió a la relación con el intendente opositor Martín Yeza:

“Con Martin actualmente no hemos tenido relación, la última vez que estuve con él fue en la entrega de Patrulleros en la que vino el Ministro Berni. Estuvimos en temporada con el gobernador Axel Kicillof, en Ostende y el intendente no estuvo. Pero bueno, no está atravesando su mejor momento, hay que decir, una pena, pero bueno, tenemos ahora esta nueva etapa que comienza seguramente en muy pocos meses”.