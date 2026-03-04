El intendente de Berazategui, Carlos Balor, envió un claro mensaje de respaldo al gobernador Axel Kicillof durante la inauguración del Polo Educativo del barrio Once, en la localidad de El Pato.

“Berazategui siempre te va a acompañar, como te acompañaba Juan José Mussi. Contá con nosotros para lo que necesites”, expresó el jefe comunal ante docentes, directivos y familias que participaron del acto.

La actividad marcó la puesta en funcionamiento del Jardín de Infantes N°953, la Escuela Primaria N°58 y la Escuela Secundaria N°58. Con esta obra, la Provincia alcanzó los 300 nuevos edificios educativos inaugurados durante la gestión de Kicillof.

Balor subrayó la importancia de la inversión en educación pública y sostuvo: “Este polo educativo no es solo un conjunto de edificios, es una apuesta al futuro, a la educación, a la igualdad y a la oportunidad para todos los chicos del barrio”.

También destacó la presencia reiterada del mandatario bonaerense en el distrito. “Nada de esto hubiese sido posible sin la decisión política y el compromiso con la educación pública. Con esta visita, ya son 34 veces que vino a Berazategui, demostrando con hechos su acompañamiento permanente”, afirmó.

En otro tramo de su discurso, recordó al histórico dirigente local Juan José Mussi y vinculó el nuevo complejo educativo con su legado.

Corredor seguro y más infraestructura

Además de la inauguración, el intendente anunció que el Municipio avanzará con un corredor seguro que unirá el nuevo Polo Educativo con la Escuela N°56, desde la calle 616 hasta la 623. La obra incluirá iluminación LED, fibra óptica y cámaras conectadas al Centro de Operaciones Municipal.

“Es para cuidar a nuestros alumnos en el horario de entrada y salida”, explicó. También confirmó que el complejo contará con internet a través del servicio municipal.

“Seguimos trabajando unidos para que la educación sea un derecho garantizado y una verdadera herramienta de transformación”, cerró Balor.