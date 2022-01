Los recolectores de residuos de la ciudad de Berisso anunciaron que no seguirán juntando la basura que no esté en los canastos. La medida es en protesta a la decisión del Intendente Fabián Cagliardi, del Frente de Todos, de reducir la cantidad de horas extras que paga el municipio a los trabajadores.

El jefe comunal se apoya en que la decisión fue pactada hace una semana atrás, durante el tenso cierre de paritarias acordado con el Sindicato Municipal. Cagliardi atribuyó la medida a la mala situación económica que atraviesa el distrito y que el gremio resolvió aceptar.

Sin embargo, los recolectores de la Delegación 2 de Los Talas, se oponen al quite de horas extras. Así se lo hizo saber al Intendente el nuevo Delegado Municipal y ex candidato a Concejal, Gustavo "Toti" Ruiz, que en una reunión pidió a Cagliardi que las restituyera. Pero la respuesta volvió a ser negativa.

"Le pedimos al Intendente seguir con el acuerdo que significa una hora extra más por trabajador, lo cual no es mucho, pero ante la negativa le pedimos disculpas a los vecinos que reconocen nuestro trabajo, pero no vamos a juntar nada que no nos corresponda", señaló "Toti" Ruiz.

"Él nos contestó que no podía pagarlas y que esto estaba negociado con el sindicato", expresó otro de los trabajadores al portal InfoBerisso, donde concluyó: "Con éste acuerdo le ahorrábamos al municipio el dinero de tener que contratar una cooperativa con camiones y trabajadores".