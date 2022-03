"Hay que corregir el rumbo económico del país, no hemos hecho todo lo que hicimos para recuperar el Gobierno y que sea tomado como un juego de cinco amigos del Presidente que no han arriesgado nada para llegar hasta acá", señaló Sergio Berni en declaraciones radiales.

"El Presidente gobierna con el diario que le escriben cinco amigos. Al Presidente le falta salir a la calle y recorrer, escuchar a la gente. Yo recuerdo cuando perdió en las PASO salió unos días con un lápiz y un papel a recorrer los barrios y se asombraba de lo que escuchaba. Me parece que a este Gobierno le falta calle, a este Gobierno le falta sensibilidad, a este Gobierno le falta saber lo que es haberse jugado durante cuatro años para poder acabar con el Gobierno de Macri y no despilfarrar como despilfarró, no solamente el capital político que logró juntar el Frente de Todos, sino por sobre todas las cosas credibilidad", añadió.

Y sentenció: "Tenemos un Gobierno que está formado por antikirchneristas muy fuertes y que en ese antikirchnerismo intentan parir un albertismo en sus dos versiones: Un albertismo con Alberto, que nunca se define a tomar un rumbo, o si no un albertismo sin Alberto. Y esos cinco alcahuetes que le escriben ‘el diario de Yrigoyen’ todos los días al Presidente son los responsables de que hoy estemos donde estamos".