"Más allá de que me parece simpático, divertido, y me comería un asado y me tomaría unos vinos con (Javier) Milei, no gestionaría (con él)", indicó Sergio Berni en declaraciones televisivas.

El economista liberal viene escalando en las encuestas en CABA con su discurso "anti statu quo" que apunta tanto al Frente de Todos como a Juntos por el Cambio.

Por su parte, Berni volvió a diferenciarse del sector más "progresista" del Gobierno Nacional, y aseveró que nunca estuvo "encantado" con Alberto Fernández como Presidente. Además, reiteró sus críticas a la Ministra de Seguridad de la Nación Sabina Frederic. "Ella y yo no tenemos nada que ver", disparó. En este marco, consultado sobre sus manifestaciones negativas dentro del propio oficialismo, el funcionario de Axel Kicillof sentenció: "El día que no pueda decir lo que pienso, me tengo que ir. Me hago cargo de lo que digo; yo no hablo por terceras personas; a mí nadie me manda a decir nada; me hago cargo de todo lo que digo; pongo la cara, no hago operaciones".