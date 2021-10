Sergio Berni cuestionó al Gobierno de Alberto Fernández luego de la defensa que hizo el canciller argentino en Chile, Rafael Bielsa, sobre Facundo Jones Huala en la audiencia por su libertad condicional. "Es un error garrafal", sentenció el funcionario bonaerense en declaraciones televisivas.

En este sentido, criticó la postura nacional en la situación procesal del referente del RAM (Resistencia Ancestral Mapuche). "Jurídicamente me parece un desacierto. Porque el derecho constitucional es a la legítima defensa y hasta el peor delincuente merece defenderse. Y acá tenemos el gran problema: Huala no se considera argentino. Es más, cuando le preguntan la nacionalidad dice: mapuche, no argentino. Me parece un error garrafal salir en su defensa", dijo Berni.

"Entonces, si una persona niega nuestros símbolos, nuestra bandera, y los cientos de miles de hombres y mujeres que dieron la vida por nuestra Nación, me parece que nada tiene que hacer el Estado defendiendo a una persona que justamente niega esa nacionalidad", continuó.

"Me parece un error garrafal, no solamente jurídico, sino como argentino. Si yo fuera presidente espero que termine de cumplir los nueve años de condena y después pido la extradición para la Argentina para cumplir condena por apología del delito, porque no nos olvidemos que atrás de los actos vandálicos que hubo (en la Argentina) la semana pasada o la anterior estaba la incitación a la violenta y el llamamiento a la sublevación de este grupo RAM (Resistencia Ancestral Mapuche), que no hace más que atemorizar", finalizó.