"El decreto de Macri (que derogó el Gobierno) podía estar mal redactado, pero en la práctica funcionaba. Lo que hizo el otro, si está bien, debe ser mejorado", señaló Sergio Berni.

Y sentenció: "Hay que tener una política migratoria no tan laxa".

En este marco, recordó: "La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos dice que cada país es soberano para decidir quién entra, cuánto tiempo se queda y cuándo se va".

A su vez, señaló que en el Frente de Todos -aunque nadie lo diga en público- un sector acompaña su teoría: "Muchos en el Gobierno entienden que hay que modificar la ley de migración".

En tanto, ejemplificó las desavenencias internas: "Nos podemos sentar en una mesa a discutir la interrupción voluntaria del embarazo, pero no podemos sentarnos a discutir una nueva ley penal juvenil para frenar un flagelo que está creciendo".

"Yo estoy convencido de que hay que bajar la edad de imputabilidad. Y como buen peronista estoy convencido de que un chico de 15 años no tiene que estar en la cárcel, y la mejor manera de protegerlo es bajando la edad de imputabilidad, porque de esa forma no se haga uso de los chicos", continuó en declaraciones televisivas.

Por último, con respecto a la Provincia, resumió: "La sociedad bonaerense necesita que no entren delincuentes (extranjeros), que se vayan los delincuentes, que no haya una política migratoria tan laxa, y necesita que los jóvenes estén protegidos, que no estén a los 15 años con una pistola en la mano sino que estén en una escuela y jugando en un potrero".