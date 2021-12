"Yo no soy fundamentalista. Creo en los consensos. Yo tengo diferencias marcadas en el Frente de Todos. Pero pasadas las elecciones, tenemos que poner toda la energía en gobernar", dijo Sergio Berni en declaraciones televisivas, y añadió: "No entiendo por qué me debería pasar a Juntos por el Cambio"

Además, el Ministro también le respondió a María Eugenia Vidal, quien aseguró que Axel Kicillof no se preocupa por la inseguridad y que si Berni no comparte las ideas de su gobernador, "debería dejar el cargo".

"El mayor capital político que he acumulado es mi coherencia. Soy tan coherente que por eso estoy en el gobierno de Kicillof", señaló el funcionario, y añadió: "Los problemas no se arreglan como hizo María Eugenia Vidal, con marketing y plata en publicidad. Kicillof es el único que ha decidido comenzar un trabajo estructural. Vidal entregó la Provincia con menos policías. Perdió por 20 puntos, la gente se dio cuenta de que era todo sarasa".