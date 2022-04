El funcionario de Axel Kicillof, Sergio Berni, estuvo en la comuna que conduce Héctor Gay entregando patrulleros. El ministro se refirió a las internas en el gobierno y ratificó si candidatura presidencial para 2023.

Sobre la intención de competir por la presidencia en 2023 aseveró al medio La Nueva: “No es una idea. Es la responsabilidad y el compromiso que uno siente después de tantos años de militancia, los cuales tienen que desembocar en generar transformaciones. Y esas transformaciones se llevan a cabo directamente desde el Poder Ejecutivo, por eso nuestra vocación de competir permanentemente por un cargo de esa responsabilidad”.

En relación las internas del oficialismo, expresó que “hay una discusión mucho más grande que kirchnerismo o albertismo. Uno de los grandes problemas que estamos atravesando en la Argentina es que a la inestabilidad económica se le está agregando inestabilidad política. Y las internas, lejos de enriquecer, son una actitud mezquina que tienen que ver con anteponer intereses personales por fuera de los intereses colectivos. Lamentablemente las internas no solo están del lado del oficialismo sino también de la oposición”.

“No es una cuestión del peronismo. Es una cuestión de frentes electorales y uno de los grandes problemas es que cuando usted hace un frente electoral con una visión táctica, sin una visión estratégica, el resultado es este. Y no lo digo recién ahora, cuando el árbol está caído, yo lo vengo discutiendo hace dos años. Lo que pasa es que en aquel momento el presidente tenía 90 % de imagen positiva y nadie se animaba a discutirlo. En aquella época planteábamos estas discusiones en soledad y estos son los resultados. ¿Cómo se sale de los laberintos? Siempre por arriba. Usted me preguntó cómo hace el peronismo. Yo creo que este gobierno no es peronista y de esto se sale con más peronismo”, concluyó.