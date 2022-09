El ministro de seguridad bonaerense, Sergio Berni, expresó su opinión sobre el acusado de intentar matar a la vicepresidenta, Sabag Montiel. El funcionario de Kicillof analizó la conducta del delincuente.

“No es un sicario, cometió errores emocionales”, aseveró Berni a Radio 10.

Sergio Berni amplió su conceptualización: “El carácter de este personaje indica que no es un sicario. No estamos ante un sicario extranjero narcotraficante al que no le tiembla el pulso a la hora de matar. Creo que cometió algunos errores emocionales, porque se precipitó en la escena donde iba a llevar adelante sus planes y no atinó a cargar el arma en el estado de estrés, en el estado de la situación, en la confusión”.

“Es una emoción fuerte lo que iba a hacer, más allá de que pueda o no tener alguna alteración psicológica, es un estado fuerte y creo que en ese estado olvidó el paso más importante que es cargar el arma”, enfatizó.