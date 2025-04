En una conferencia de prensa brindada este lunes en Casa de Gobierno, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, criticó con dureza la decisión de cancelar la construcción de la planta de licuefacción de gas natural licuado (GNL) en Bahía Blanca. Estuvo acompañado por la Jefa de Asesores, Cristina Álvarez Rodríguez, y la ministra de Mujeres y Diversidad, Estela Díaz.

"Por culpa de Milei, se perdió la inversión extranjera más grande, la inversión más grande de la historia de la República Argentina", afirmó Bianco. El proyecto, anunciado en 2022 por YPF y la petrolera estatal malaya Petronas, preveía una inversión de hasta 50 mil millones de dólares para industrializar y exportar gas desde Vaca Muerta a través del puerto de Bahía Blanca.

Según detalló Bianco, el proyecto implicaba la construcción de una planta de licuefacción en tierra, lo que hubiera generado decenas de miles de puestos de trabajo, tanto en la etapa de construcción como en la operación posterior, además de un fuerte impacto en el desarrollo tecnológico e industrial del país.

El funcionario bonaerense remarcó que la decisión de no avanzar en Bahía Blanca y trasladar el proyecto a Río Negro no respondió a razones técnicas, sino "estrictamente políticas". "Después de que Milei tratara de comunista a Kicillof y dijera que no quería invertir un solo peso en la provincia de Buenos Aires, empezaron a aparecer opciones alternativas que nunca habían estado sobre la mesa", denunció.

Bianco también alertó sobre un cambio aún más profundo en la estrategia energética. Ese que la semana pasada, YPF y Petronas ahora apuntan a usar barcos regasificadores en lugar de construir una planta en tierra. "Esto significa que no habrá ni inversiones ni generación de empleo en el país", sostuvo el funcionario. Además, advirtió que la operación quedará bajo el control de empresas extranjeras, sin beneficios para el desarrollo local.

"Nuestro temor era que esta movida tuviera como único objetivo que no se haga la planta en Argentina. Y eso es exactamente lo que acaba de anunciar YPF: no habrá planta en tierra, sino barcos regasificadores", lamentó Bianco.

El ministro también cuestionó el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) que impulsó el Gobierno de Mieli, que según dijo, "destruye la posibilidad de desarrollar cadenas de valor locales" y favorece una política de "meros enclaves extractivistas" al servicio de grandes multinacionales. “Milei había dicho que con el RIGI iban a llegar las empresas y hoy vemos como las empresas se van del país”, sentenció.

Finalmente, Bianco ratificó que la provincia de Buenos Aires seguirá defendiendo sus intereses estratégicos: "No nos queríamos olvidar de denunciar esto. Lo hicimos antes, lo hacemos ahora y lo vamos a seguir haciendo. Porque el desarrollo energético nacional no puede ser entregado en bandeja a los intereses extranjeros", concluyó.