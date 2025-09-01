En conferencia de prensa desde la Casa de Gobierno provincial, el ministro de Gobierno Carlos Bianco repasó este lunes la agenda del gobernador Axel Kicillof para la semana previa a las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre.

El funcionario destacó que, pese a las fuertes lluvias del fin de semana en las zonas rurales, “solo hubo evacuaciones preventivas en Arrecifes, con 221 personas”, y aseguró que la situación se mantiene bajo control.

Bianco anticipó que este lunes por la tarde Kicillof participará en Florencio Varela del cierre del plenario del Movimiento Evita, junto a Emilio Pérsico, el Cholo Ancona y la intendenta de Moreno, Mariel Fernández.

De cara al Día de la Industria, el martes el mandatario tendrá una agenda centrada en la producción y las PyMEs. Visitará la planta de EcoFactory en Vicente López, dedicada a bolsas reutilizables y compostables, y luego recorrerá la fábrica Tecmade, en Pablo Podestá (Tres de Febrero), acompañado por el ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis.

La jornada concluirá en San Martín, donde encabezará el acto central por el Día de la Industria en el Centro Miguelete. Allí se espera la presencia de cámaras empresariales, sindicatos, intendentes y candidatos a legisladores de la provincia.

Finalmente, Bianco aclaró que la agenda del miércoles y jueves aún “está en construcción”, aunque adelantó que incluirá nuevas recorridas por distritos del conurbano bonaerense.