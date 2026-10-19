El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, cuestionó las declaraciones de Diego Santilli sobre una eventual presidencia de Axel Kicillof y la posibilidad de que el peronismo dé marcha atrás con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Durante la conferencia de prensa de este lunes, el funcionario calificó esas advertencias como una "campaña del miedo" y defendió la posibilidad de establecer otro esquema de promoción de inversiones.

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"Están tratando de instalar una suerte de miedo. Que si viene Kicillof o si vuelve el peronismo, va a pasar esto o va a pasar lo otro", sostuvo Bianco al responder sobre los dichos de Santilli.

El ministro aclaró que el RIGI es un régimen con plazos determinados y remarcó que las empresas que ingresaron tienen derechos adquiridos que deben ser respetados. "Son regímenes a término que empiezan y terminan, y las empresas que ingresan en esos regímenes tienen derechos adquiridos. Y esos derechos adquiridos se deben respetar", afirmó.

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Sin embargo, cuestionó el esquema de incentivos vigente porque, según planteó, no exige compromisos concretos a las compañías beneficiadas. "Este régimen particular, el RIGI, te da los incentivos, no te pide nada a cambio", señaló.

En contraposición, Bianco sostuvo que un eventual gobierno peronista buscaría establecer un régimen de promoción de inversiones que vincule los beneficios otorgados con resultados concretos. Entre ellos, mencionó la generación de empleo, las exportaciones, el desarrollo tecnológico y la participación de proveedores locales.

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"Cuando haya un gobierno peronista, seguramente lo que va a poner es un régimen de promoción a la inversión", aseguró. Y agregó que el objetivo sería que las inversiones tengan un impacto efectivo en la economía argentina.

En ese marco, cuestionó que sectores como la minería y los hidrocarburos reciban inversiones sin que, a su entender, eso se traduzca en una generación proporcional de puestos de trabajo y actividad para las economías locales. También criticó que las empresas puedan importar maquinaria y otros insumos sin desarrollar proveedores argentinos.

"No quieran instalar ningún miedo porque no hay ninguna amenaza de ningún tipo", insistió Bianco, quien defendió la gestión bonaerense y aseguró que durante los siete años de gobierno provincial no se rompieron contratos con empresas.

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El funcionario también aprovechó para reclamarle a Santilli que habilite los avales necesarios para que la Provincia pueda acceder a préstamos ya acordados con organismos internacionales. Según explicó, esos fondos permitirían continuar con obras públicas y proyectos de integración social urbana en barrios populares.

"Ya no le pedimos plata, ya nos dimos cuenta de que no va a venir un mango de Nación acá a la provincia de Buenos Aires. Lo único que le pedimos es que nos den la no objeción para que nosotros podamos recibir los fondos que nosotros mismos gestionamos con bancos internacionales", afirmó.

Bianco acusó al Gobierno nacional de discriminar a la provincia de Buenos Aires y sostuvo que las demoras impiden utilizar créditos aprobados por la Legislatura bonaerense y negociados con organismos multilaterales.

La cumbre Massa-Cristina y la interna del peronismo

Otro de los temas que surgió durante la conferencia fue la visita de Sergio Massa a Cristina Kirchner en su departamento de San José 1111 donde la expresidenta permanece bajo arresto domiciliario. La consulta apuntó a si ese encuentro podía alentar al Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el espacio político de Kicillof, en un escenario de posibles internas dentro del peronismo.

Bianco evitó referirse directamente al encuentro entre el exministro de Economía y la exmandataria y tampoco evaluó si existen posibilidades de un acuerdo o de una disputa electoral entre los distintos sectores. En cambio, centró su respuesta en la necesidad de sostener las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) como mecanismo para definir candidaturas.

"Hay un compromiso que se selló hace un tiempo, entre los gobernadores y distintos representantes de los sectores del peronismo, de trabajar para sostener el régimen de las PASO", explicó.

El ministro planteó que las primarias pueden servir para resolver eventuales diferencias de representación de cara a las elecciones de 2027, tanto para las candidaturas presidenciales como para las de gobernador.

"Queremos que sea el mejor régimen en este contexto para eventualmente poder definir si hay más de una candidatura o algún interés legítimo y genuino de representación el año próximo", señaló.

Luego, Bianco apuntó contra el Gobierno de Javier Milei por sus intentos de modificar el sistema electoral y acusó a La Libertad Avanza de buscar eliminar las PASO para dificultar la organización de la oposición.

"Están tratando de eliminar las PASO para que la oposición no se pueda organizar", afirmó. Por último, cuestionó los cambios impulsados en materia electoral y sostuvo que modificar las reglas con el objetivo de favorecer una reelección constituye una manipulación del sistema.