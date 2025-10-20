Durante una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno de la Provincia, el ministro de Gobierno Carlos Bianco volvió a apuntar contra Karen Reichardt, candidata de La Libertad Avanza, y aprovechó para reflotar una denuncia sobre el oro argentino.

“Nos preocupa que se lo hayan timbeado. Queremos saber si se vendió, se timbeó o qué pasó. Que Caputo, Milei y Bausili le digan a los argentinos dónde tienen las 37 toneladas de oro”, lanzó el funcionario bonaerense.

Bianco, quien compartió la mesa con los ministros Andrés Larroque y Daniela Vilar, realizó la declaración en medio de una demostración pública sobre el uso de la Boleta Única de Papel, que debutará en las elecciones del próximo domingo.

En tono irónico, el ministro señaló una de las boletas exhibidas y dijo: “Acá está la foto de Karen Reichardt, que piensa que todos nosotros somos una enfermedad mental. Lo que pensamos distinto a ella, no tenemos una enfermedad mental. Somos una enfermedad mental. Bueno, eso no hay que votarlo”.

El dirigente cercano al gobernador Axel Kicillof también aprovechó la conferencia para criticar el acuerdo financiero firmado por el Banco Central con el Tesoro de Estados Unidos, que habilita un swap por 20.000 millones de dólares. “No conocemos los términos ni las condiciones del acuerdo. Este es un gobierno absolutamente títere de los Estados Unidos, que ni siquiera le hace favores al propio gobierno norteamericano”, señaló.

Además, Bianco cuestionó el argumento del Gobierno nacional para centralizar el conteo de votos del domingo: “Es una expresión de desesperación política. Quieren mostrar un resultado decoroso sumando los votos a nivel nacional, aunque sean elecciones legislativas por distrito”.

Sobre la situación económica provincial, el ministro reiteró que el gobierno bonaerense presentará en los próximos días el presupuesto, financiamiento y ley fiscal impositiva. “Esperamos una rápida aprobación para poder seguir trabajando. La caída de la coparticipación y el recorte de 12 billones de pesos nos golpean fuerte”, explicó.

El funcionario también mencionó la preocupación por la falta de recursos para programas turísticos, aunque destacó que se trabaja junto a municipios y cámaras hoteleras para sostener las fiestas populares y el movimiento interno.

Por último, Bianco criticó la falta de asistencia del Gobierno nacional tras los desastres en Bahía Blanca: “Es un gobierno insensible, que además de no ayudar, cobra por lo poco que pone. Hay una dosis de crueldad y sadismo en esa actitud”.