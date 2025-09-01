En plena conferencia de prensa en la Casa de Gobierno bonaerense, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, cuestionó el gasto que implicará la aplicación de la Boleta Única Papel en las elecciones nacionales del 26 de octubre y aprovechó para lanzar una chicana a la hermana del Presidente.

“El costo en Nación va a ser el doble que en Provincia. Nosotros vamos a gastar unos 81 mil millones de pesos el 7 de septiembre y Nación alrededor de 160 mil millones el 26 de octubre. No sé dónde está el negocio, por ahí hay un 3%”, ironizó Bianco, en alusión al escándalo judicial que involucra a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, y a su mano derecha, Eduardo “Lule” Menem.

La frase de Bianco cobra relevancia luego de que trascendieran audios que forman parte de una investigación federal por supuestos retornos del 3% en contrataciones de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) a través de la droguería Suizo Argentina. La denuncia, impulsada por el abogado Gregorio Dalbón, apunta al presidente Javier Milei, a su hermana Karina, a Menem y al empresario Eduardo Kovalivker.

El funcionario bonaerense también se refirió a los tres años del intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner. Calificó el hecho como “un punto de inflexión en la política argentina” y reclamó que la Justicia investigue a los autores intelectuales y financistas, no solo a los ejecutores. “Desde entonces se profundizó la persecución política sobre Cristina y se llegó a una condena en la causa Vialidad en un juicio totalmente viciado”, remarcó.

Bianco condenó, además, los hechos de violencia política registrados en los últimos días. “Repudiamos los discursos de odio, las provocaciones y la represión desmedida contra quienes realizan reclamos legítimos, como jubilados o médicos del Garrahan. Las diferencias ideológicas deben resolverse con argumentos y respeto, nunca con violencia”, subrayó.

En otro tramo, el ministro salió al cruce de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien había acusado al intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, de organizar los ataques contra Javier Milei en ese distrito. “La ministra Bullrich debería ser más responsable. Si tiene pruebas de lo que dijo, que las presente en la Justicia. De lo contrario, está haciendo denuncias infundadas contra un intendente elegido democráticamente”, afirmó Bianco en defensa del jefe comunal lomense.