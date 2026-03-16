El ministro de Gobierno de la Provincia, Carlos Bianco, lanzó este lunes una fuerte ofensiva contra el Gobierno nacional y, en particular, contra el jefe de Gabinete Manuel Adorni, a quien acusó de cometer un delito al viajar con su esposa en un avión oficial durante la gira presidencial a Estados Unidos.

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Las declaraciones fueron realizadas en una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno bonaerense, donde estuvo acompañado por la directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi, y la ministra de Ambiente, Daniela Vilar.

Bianco arrancó con ironía frente a los periodistas:

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“Me decían que tengo cara de cansado. No me estuve deslomando en Nueva York, no hice eso, pero estuve trabajando todo el fin de semana. Ustedes por ahí se tomaron un jet privado a Punta del Este, por eso se los ve descansados”.

“Un gobierno estafador, corrupto y casta”

El funcionario de la gestión de Axel Kicillof sostuvo que lo ocurrido en los últimos días demuestra “el carácter estafador, corrupto y casta del gobierno” de Javier Milei.

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Según dijo, el Presidente se presentó en la apertura de sesiones del Congreso como una supuesta “reserva moral”, pero aseguró que los hechos recientes muestran lo contrario.

“Mientras los argentinos están padeciendo el programa económico —aumenta la informalidad, el desempleo, cierran empresas y comercios— el presidente se dedicó a atacar a la oposición y hablar de moral”, cuestionó.

El viaje de Adorni y la esposa en el avión oficial

Uno de los principales blancos de la conferencia fue Manuel Adorni, por su participación en una comitiva presidencial que viajó a Nueva York.

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Bianco recordó que el funcionario había dicho que iba a “deslomarse” trabajando, pero cuestionó esa afirmación.

“Deslomarse es el tipo que se levanta a las cinco de la mañana, se toma dos colectivos y vuelve a su casa a las diez de la noche porque el sueldo no le alcanza. Eso es deslomarse”, lanzó.

Luego apuntó directamente contra el viaje con su esposa en el avión oficial.

“Si la llevó a la mujer parece que no fue a trabajar. Yo cuando viajo por trabajo viajo con funcionarios, no con mi familia”, afirmó.

Y remató: “Es un delito lo que hizo y por eso está denunciado penalmente”.

Críticas a Milei: “Miente y no sabe”

El ministro también cargó contra la explicación económica que dio Javier Milei para justificar el traslado, basada en el concepto de “costo marginal”.

“Dice que subir una persona más a un avión no tiene costo adicional. Miente y no sabe”, disparó.

Según Bianco, el razonamiento es incorrecto porque el peso adicional implica mayor consumo de combustible.

“Los aviones gastan combustible según el peso. O sea que el costo marginal no es cero. Como mínimo es el combustible adicional”, sostuvo, antes de agregar: “Milei es un burro”.

El vuelo privado a Punta del Este

Bianco también cuestionó un viaje de Manuel Adorni a Punta del Este durante el fin de semana largo de carnaval, que —según afirmó— se habría realizado en un avión privado.

“Se fue a Punta del Este con la tuya, amigo”, ironizó.

De acuerdo con el funcionario bonaerense, el vuelo habría costado entre 10 mil y 20 mil dólares, por lo que reclamó que el jefe de Gabinete explique quién pagó el viaje.

“Ni su sueldo ni su declaración jurada muestran que pueda pagar algo así”, señaló.

El caso Libra y el reclamo a la Justicia

En otro tramo de la conferencia, Bianco volvió a vincular al presidente Javier Milei con la causa conocida como “caso Libra”, una presunta estafa con criptomonedas que —según indicó— involucraría cerca de 100 millones de dólares.

El ministro mencionó chats recuperados por peritos judiciales, comunicaciones entre el mandatario y empresarios del proyecto y documentos que hablarían de acuerdos millonarios para promocionar el token.

“Más sucios que una papa”, lanzó.

Finalmente, pidió que la Justicia avance en las investigaciones contra Milei y Adorni y comparó la situación con las causas judiciales contra Cristina Fernández de Kirchner.

“Acabo de mencionar pruebas casi irrefutables y ninguno de los dos fue citado a indagatoria”, sostuvo.

Y concluyó: “Le pedimos a la Justicia que avance rápidamente con las investigaciones”.