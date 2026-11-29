La discusión por las elecciones presidenciales de 2027 ya empieza a marcar el escenario interno del peronismo. Carlos Bianco, ministro de Gobierno bonaerense y uno de los principales dirigentes del entorno de Axel Kicillof, advirtió que, si finalmente se suspenden las PASO, habrá que establecer otro mecanismo para definir quién competirá por la candidatura presidencial.

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"Yo no veo más que dos opciones, habrá que discutir los detalles de esa interna. Eliminadas las PASO, no hay muchas más opciones", afirmó el funcionario en diálogo con FM Milenium, en una referencia a la disputa que podría involucrar al gobernador bonaerense y al líder del Frente Renovador, Sergio Massa.

Bianco planteó que, ante una eventual eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, los distintos sectores del peronismo deberán sentarse a negociar para alcanzar un entendimiento.

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"Eliminadas las PASO tiene que haber un acuerdo, que se sienten a dialogar los distintos sectores. Los acuerdos que se logren se harán al más alto nivel", agregó.

En ese marco, el peronismo prepara una nueva cumbre de referentes con Kicillof, Massa y Máximo Kirchner como protagonistas, con el objetivo de avanzar en la búsqueda de consensos.

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"Lo primero que va a haber que definir es la construcción de un frente electoral. Tendrán que aparecer los partidos, sentarse las voluntades, los distintos sectores del peronismo y del campo popular y discutir cuál es la mejor forma de definir una candidatura que represente al conjunto", sostuvo el ministro.

El funcionario bonaerense también cuestionó la iniciativa para suspender las PASO y consideró que la propuesta del Gobierno nacional busca dificultar la organización de la oposición de cara a los próximos comicios.

"Lamentablemente, el Gobierno nacional lo hizo para dificultar que la oposición se pueda organizar. Repudiamos esto porque hay una manipulación del sistema electoral con un objetivo político que era la reelección de Milei. Se hizo por eso, los otros argumentos son falsos", afirmó.

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Por su parte, el senador nacional José Mayans también se refirió a las dificultades que podría enfrentar el peronismo para definir una candidatura presidencial sin primarias. Consideró que será necesario encontrar un mecanismo alternativo y advirtió sobre las complicaciones de una definición impuesta desde la conducción partidaria.

"Hay que buscar la forma porque el dedo es medio complicado, a menos que haya un gran acuerdo", señaló.

Así, la eventual suspensión de las PASO suma presión sobre la interna del peronismo y abre un nuevo capítulo en las negociaciones entre los sectores que responden a Kicillof, Cristina Kirchner y Massa, con la mirada puesta en las elecciones de 2027.