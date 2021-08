El jefe de Gabinete de Ministros de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, dijo en la mañana de este martes que el Gobierno de María Eugenia Vidal fue el "de los vagos y los malentretenidos". El funcionario de Axel Kicillof respondió así a una pregunta realizada por un periodista en una conferencia de prensa destinada inicialmente a informar sobre la situación epidemiológica.

"Si es por calificar, yo calificaría al Gobierno de Vidal como el gobierno de los vagos y de los mal entretenidos. Porque ni siquiera venían a laburar. Ni Vidal ni sus ministros venían a La Plata. No se los encontraba por ningún lado. Yo hablo con los 135 intendentes de la provincia de Buenos Aires y nadie les atendía el teléfono. No tenía el teléfono directamente", disparó el funcionario.

"Ya saben como me pongo cuando me hacen este tipo de preguntas. Me causa gracia e indignación las declaraciones de Vidal. Me puedo cansar enumerando los desastres que hizo. María Eugenia Vidal dice que volvería hacer todo igual en la Provincia. Y yo le creo. Por eso los bonaerenses se dieron cuenta y no la votaron en las últimas elecciones", lanzó el jefe de Gabinete durante la conferencia de prensa.

Por último, Bianco sostuvo que durante su mandato "Vidal aprendió a armar un esquema de aportantes truchos y a poner 9 bases de espionaje ilegal". "Todo eso fue el aprendizaje de vidal", sentenció. Y concluyó: "Vidal se escapó de la Provincia y ya no es orgullosamente bonaerense, cambió su lugar de infancia. Yo le recomiendo a vidal que como ahora es porteña, hable solamente de la Ciudad de Buenos Aires".