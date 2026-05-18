El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, realizó un duro diagnóstico sobre la situación productiva y laboral durante la conferencia de prensa encabezada este lunes en Casa de Gobierno y repasó una serie de cierres, suspensiones y despidos en empresas radicadas en la provincia de Buenos Aires.

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“Estamos frente a una crisis muy, muy grave de la economía argentina”, afirmó el funcionario, quien cuestionó el modelo económico del presidente Javier Milei y aseguró que “todos los días podemos ver el impacto en materia de empleo, precarización y cierre de fábricas”.

Entre los casos mencionados, Bianco habló del “cierre inminente” de la metalúrgica Leval S.A., en San Nicolás, donde ya hubo 52 despidos y comenzó un proceso de retiros voluntarios. Según indicó, en su mejor momento la planta llegó a emplear a 300 trabajadores.

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El ministro también se refirió al cierre definitivo de la Fábrica Argentina de Porcelanas Armanino, ubicada en Monte Grande. La empresa, con 88 años de historia, liquidó toda su maquinaria y dejó de operar. “No es que cerraron temporalmente, directamente remataron las máquinas”, remarcó.

Bianco vinculó el cierre con la decisión del Gobierno nacional de eliminar aranceles antidumping que protegían a la firma frente a importaciones. La planta abastecía el 70% del mercado local de aisladores eléctricos de porcelana.

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Frenos en automotrices y problemas en la industria del neumático

Otro de los casos mencionados fue el de la planta automotriz de Stellantis en El Palomar, que volverá a paralizar su producción durante cuatro semanas por la caída de exportaciones hacia Brasil. Allí se fabrica, entre otros modelos, el Peugeot 208.

Según explicó Bianco, las exportaciones pasaron de 17 mil unidades el año pasado a menos de 10 mil en 2026, situación que derivó en reducción de turnos y retiros voluntarios.

También mencionó el cierre de Cabot Argentina, en Campana, donde fueron despedidos 150 trabajadores. La firma producía negro de humo, un insumo clave para la fabricación de neumáticos.

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En ese marco, vinculó la situación con la crisis que atraviesa la industria del neumático y la caída de actividad de empresas como FATE.

Loma Negra apagará un horno y crecen las alertas en alimentos

Bianco también señaló que Loma Negra apagará durante seis meses uno de los hornos principales de su planta “L’Amalí”, en Olavarría, debido a la caída de la demanda y el exceso de stock.

A eso sumó la situación de Granja Tres Arroyos, que atraviesa un paro total de actividades por problemas financieros y reducción de la producción.

Correa sumó preocupación por Pirelli y Acindar

Por su parte, el ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, agregó que también existen dificultades en Pirelli, donde se analizan suspensiones.

Además, advirtió sobre las consecuencias del apagado del horno de Acindar en Santa Fe, una medida que impactará en tres plantas bonaerenses ubicadas en Vicente López, La Matanza y San Nicolás.

“Este modelo económico no va y no permite mejorar las condiciones materiales de vida”, sostuvo Bianco, quien aseguró que la Provincia seguirá trabajando “para sostener la producción, el empleo y los servicios públicos”.