El jefe de asesores del gobernador, Carlos Bianco, se refirió a las internas del Frente de Todos y aceptó “matices” al interior del oficialismo pero apuntó a las discusiones sobre cómo encarar el problema de la deuda.

“Lo importante es siempre entender que quien nos pone en esta situación es Macri y el Fondo Monetario Internacional porque nos tendieron una verdadera trampa. El culpable de nuestras diferencias son Macri y el Fondo Monetario Internacional que nos obliga a tomar una posición sobre definiciones que ninguna era óptima”, expresó Bianco en una entrevista con Infobae.

El funcionario aclaró que los “matices internos siempre estuvieron presentes en las discusiones políticas y sobre las políticas, lo que pasa es que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es lo suficientemente importante y significativo para nuestro país como para que algunas de esas diferencias se hayan hecho aún más visibles y mucho más públicas que en otro momento”

“Nuestra fuerza política desde su origen tiene matices, hay que recordar que dentro del Frente de Todos hay sectores kirchneristas y hay sectores que en algún momento fueron antikirchneristas, que estuvieron en contra de muchas políticas económicas o políticas públicas que se tomaron en el gobierno de Cristina Kirchner. Lo digo en términos de política, no de nombres”, reveló el ex jefe de gabinete bonaerense.

Ademas, no confirmó la reelección del Gobernador pero tampoco la descartó: “Kicillof es un excelente gobernador y de serlo nuevamente seguiría siendo una excelente gestión gobernación. Si lo que me estás preguntando es si tiene que reelegir o no, lo va a definir nuestra fuerza política con todas las discusiones que lleve”.