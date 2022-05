La diputada nacional, Jimena López, cuestionó el sistema de Boleta Única que impulsa el bloque de Juntos. La legisladora afirmó que desde 1983 a la fecha no se demostró ningún fraude electoral.

“La boleta única no genera mayor transparencia ni mejores posibilidades a los partidos con menores recursos”, expresó López a Radio Provincia. “No le encuentro sentido al proyecto porque no tenemos el mismo problema electoral que tienen países como Colombia y Brasil”, y recordó que «desde 1983 hasta la fecha no se ha podido demostrar ningún fraude electoral”.

La legisladora afirmó que “en algún punto subyace volver el concepto de la ciudadanía meritocrática debido a que van a poder ser elegidos quienes tengan el recurso para posicionarse. Me preocupa que el sistema se vuelva tan personalista”.

“Hay una necesidad de discutir la boleta por parte de la oposición porque tienen los medios a su favor y pueden hacer una política de influencer, y el debate de este tema es una forma de presionar al gobierno en el Congreso”, cerró López.