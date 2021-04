La ANSES comenzará con el pago del bono de 15.000 pesos para las asignaciones universales por hijo, familiares y monotributistas A y B de los habitantes del área metropolitana de Buenos Aires a partir del próximo lunes 26 de abril con los DNI terminados en 0.

"Con el objetivo de proteger a los argentinos y argentinas en materia de salud e ingresos, a partir del lunes 26 de abril casi 1 millón de personas que cobran la Asignación Universal por Hijo y por Embarazo y titulares de Asignaciones Familiares para monotributistas A y B, que viven en el AMBA, recibirán por única vez un refuerzo de 15 mil pesos”, anunció la directora ejecutiva de la ANSES, Fernanda Raverta.

Asimismo, aclaró: “Hicimos 700 denuncias penales en lo que va del año por trámites fraudulentos, por eso es bueno recordar que no se debe realizar ningún trámite adicional para recibir este refuerzo, que no se abona con el cronograma habitual porque teníamos que esperar al 10 de mayo y la ANSES tiene la posibilidad e inteligencia para hacerlo antes. El pago es por familia y no por hijo y podría llegar a ampliarse a otros distritos”.

En relación a las posiciones en contra de las últimas medidas tomadas por el Gobierno, Raverta expresó: “Tenemos una oposición que genera confusión, desánimo y desesperanza, por eso vivo con tristeza lo que sucede; para nosotros no es un esfuerzo ponernos en el lugar del otro, la mayoría de la gente está esperando que el Estado se ocupe de cuidar la vida y la salud y de generar condiciones de desarrollo. Ya aprendimos que la pandemia no impacta a todos en el mismo momento ni de igual manera”.