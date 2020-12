El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, mantuvo la última reunión paritaria de este 2020 con los representantes de los gremios docentes y no docentes universitarios CONADU, FEDUN, CONADU HISTÓRICA, FAGDUT, CTERA, UDA Y FATUN donde se acordó una suma fija no bonificable y no remunerativa como bono de fin de año y un incremento salarial del 10% para el primer trimestre 2021.

La suma fija no bonificable y no remunerativa (bono) se abonará en función de las dedicaciones: para aquellos con dedicación exclusiva $4.000; para quienes tengan dedicación semiexclusiva $2.000; y para dedicación simple $1.000.

El incremento salarial acordado del 10% para el primer trimestre del 2021 se aplicará sobre los básicos de cada categoría y dedicación, siendo el período de referencia noviembre de 2020, y se distribuirá de la siguiente manera: 2% en enero, 4 % en febrero y 4 % en marzo.

"Reafirmamos la voluntad de nuestro gobierno de priorizar la inversión en educación y la participación del Estado para poder afrontar la pandemia. Debemos consolidar una construcción social que nos permita dar respuestas a los desafíos venideros", dijo Trotta. Y agregó: "Defendemos las políticas que representa nuestro gobierno a través del fortalecimiento de la educación pública y sus trabajadores".

En tanto, la Secretaría de Políticas Universitarias instrumentará a partir de febrero de 2021 un programa de 4 años para poner en marcha un proceso de regularización docentes ad honorem y contratados con funciones al frente de cursos; la puesta en marcha de un programa por la suma de $100.000.000 para el proceso de jerarquización de los ayudantes de primera y también la puesta en marcha del proceso de regularización del valor índice de los cargos de Preceptor y Bibliotecario y sus correspondientes jefaturas y subjefaturas en el nivel preuniversitario.

En cuanto a los gremios universitarios no docentes, se acordó: establecer para el mes de diciembre una suma fija no bonificable y no remunerativa de $4.000, como bono de fin de año; un aumento salarial del 10% para el primer trimestre 2021 - que se aplicará sobre la remuneración de noviembre de 2020 - y que se cobrará un 2% en enero, un 4% en febrero, y el 4% restante en marzo de 2021; y fijar un aporte solidario equivalente al 1% del incremento de la masa salarial negociada. Finalmente también se pactó la realización de una nueva mesa de discusión salarial para marzo de 2021.