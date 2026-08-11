El crecimiento de los bazares chinos en distintos municipios del Conurbano volvió a quedar en el centro de la discusión económica bonaerense. El tema surgió durante la habitual conferencia de prensa de los lunes del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, donde el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, fue consultado por el impacto que este tipo de comercios tiene sobre los comerciantes locales y por la posibilidad de implementar algún tipo de regulación.

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La pregunta surgió en el marco de la preocupación expresada por la Provincia por la situación del comercio y la industria, y apuntó específicamente a un fenómeno que se volvió cada vez más visible en los barrios bonaerenses: locales que ofrecen una amplia variedad de productos, en buena parte de origen importado.

Costa vinculó directamente el crecimiento de estos comercios con las actuales políticas económicas del Gobierno de Javier Milei. "Que proliferen este tipo de comercios es algo esperable cuando se realiza una apertura indiscriminada de importaciones", sostuvo.

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El ministro explicó que, a partir de ese escenario, la actividad importadora y la comercialización de productos extranjeros pasan a tener mejores condiciones para competir con la producción nacional.

"Lo que está premiando este Gobierno en materia económica es la actividad importadora y comercialización de productos importados", afirmó Costa, quien planteó que muchos comercios y emprendimientos que anteriormente trabajaban con productos fabricados en el país ahora pueden verse desplazados por mercadería extranjera.

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En ese sentido, también mencionó el crecimiento del comercio electrónico, a través de plataformas que permiten adquirir directamente productos importados, como otro de los factores que modificaron las condiciones de competencia para los comerciantes bonaerenses.

La Provincia dice que no puede regular las importaciones

Consultado sobre si el Gobierno bonaerense analiza algún tipo de regulación específica para los bazares chinos, Costa aseguró que la Provincia no tiene capacidad para intervenir sobre ese fenómeno, ya que las principales herramientas vinculadas con la política comercial y las importaciones están en manos de la Nación.

"Nosotros no tenemos capacidad regulatoria de este tipo de situaciones", afirmó el funcionario.

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De todos modos, señaló que la Provincia trabaja con distintas herramientas para acompañar al sector comercial. En particular, mencionó las acciones de la Subsecretaría de Desarrollo Comercial destinadas a asistir al comercio bonaerense frente al actual escenario económico.

Uno de los bazares chino en Mar del Plata, donde ya abrieron más de 25 locales. Foto: La Capital MdP

Para Costa, sin embargo, las medidas provinciales tienen un alcance limitado frente a una política nacional que, según su diagnóstico, favorece el ingreso de productos extranjeros.

"Quien tiene que hacerse cargo de no destruir el comercio de la provincia de Buenos Aires es el Gobierno nacional", sostuvo.

El ministro reclamó así que la Nación implemente medidas destinadas a proteger a la industria y al comercio bonaerense, en un contexto marcado por la apertura de importaciones, la caída del consumo y las dificultades que atraviesan distintos sectores productivos.

La expansión de los bazares chinos se convirtió de esta manera en una de las expresiones más visibles del nuevo escenario comercial que enfrenta la Provincia, con cada vez más locales dedicados a la venta de productos importados y un debate abierto sobre el impacto que generan sobre los comercios y fabricantes locales.