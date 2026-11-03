El intendente de Chivilcoy, Guillermo Britos, salió a cuestionar la postura del radicalismo bonaerense frente al debate por las reelecciones indefinidas y lanzó un desafío directo a los jefes comunales de ese espacio político. Sus declaraciones se produjeron luego de que el presidente de la UCR provincial, Emiliano Balbín, negara que exista una negociación con el Gobierno de Axel Kicillof para modificar la legislación vigente y ratificara su rechazo a eliminar los límites a los mandatos.

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A través de un mensaje público, Britos puso el foco en la posición que asumirán los intendentes radicales si finalmente se modifica la ley que actualmente restringe las posibilidades de reelección.

“¿Queda claro entonces que ninguno de los 27 intendentes radicales se presentará en caso de modificarse la ley? ¿Igual que el resto de los intendentes de los partidos políticos que sus legisladores voten en contra? ¿Se animan a afirmarlo?”, planteó el jefe comunal.

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En ese sentido, Britos marcó una diferencia entre rechazar políticamente la reforma y comprometerse a no utilizar sus eventuales beneficios si finalmente se aprueba. “Yo NO me presento, aunque se modifique la ley”, aseguró.

Queda claro entonces que ninguno de los 27 Intendentes Radicales se presentará en caso de modificarse la ley? Igual que el resto de los intendentes de los partidos políticos que sus legisladores voten en contra? SE ANIMAN A AFIRMARLO? Yo NO me presento, aunque se modifique la ley. Los leo. — Guillermo Britos (@BritosGuillermo) November 3, 2026

El desafío a Balbín y a los intendentes de la UCR

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El planteo de Britos se da en medio de las repercusiones que generaron las declaraciones de Emiliano Balbín, quien aseguró que no existieron conversaciones entre la conducción radical y la administración provincial para habilitar nuevas postulaciones de los intendentes.

El titular del Comité Provincia había manifestado que está a favor de mantener los límites a los mandatos y en contra de las reelecciones indefinidas. También defendió la alternancia y la renovación como principios fundamentales para el funcionamiento de la democracia.

Sin embargo, Britos trasladó la discusión hacia otro terreno: si los dirigentes que se oponen a la reforma están dispuestos a mantener esa posición incluso cuando tengan la posibilidad legal de volver a competir por sus municipios.

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La pregunta alcanza particularmente a los 27 intendentes radicales de la provincia de Buenos Aires, pero también interpela a los jefes comunales de otros espacios políticos cuyos legisladores rechacen una eventual modificación de la normativa.

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La discusión por las reelecciones rumbo a 2027

El debate se instaló con fuerza en la política bonaerense después de que el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, respaldara la iniciativa impulsada por la senadora Ayelén Durán para eliminar las restricciones a las reelecciones de los intendentes.

Desde el kicillofismo sostienen que los límites actuales restringen la posibilidad de que los ciudadanos vuelvan a elegir a sus representantes. En cambio, desde el PRO y otros sectores opositores defendieron la legislación aprobada en 2016 durante la gestión de María Eugenia Vidal.

El diputado nacional Diego Santilli y el PRO bonaerense ratificaron su rechazo a las reelecciones indefinidas y anticiparon que no acompañarán una reforma en ese sentido.

En este escenario, las declaraciones de Britos agregan un nuevo interrogante a la discusión: si quienes rechazan públicamente la eliminación de los límites también están dispuestos a resignar una eventual candidatura, aun cuando una modificación legal se los permita.

La controversia atraviesa a oficialismo y oposición y comienza a proyectarse sobre el armado político de cara a las elecciones municipales de 2027.