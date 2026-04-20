Bromas en redes tras el superclásico: Caputo "despidió" a un funcionario por festejar el triunfo de Boca sobre River
Felipe Núñez dijo en redes que el Xeneixe "podría haber ganado por mucho más"; su jefe, el Ministro de Economía le contestó: "Estás despedido".
Como es habitual el superclásico del fútbol argentino dejó mucha tela para cortar; también en el ámbito político se habló del triunfo de Boca por 1 a 0 sobre River en el Monumental.
En este sentido, el funcionario del Ministerio de Economía Felipe Núñez (uno de los señalados por ser beneficiado con los créditos del Banco Nación) expresó: “Se podría haber ganado por mucho más”.
Inmediatamente, su jefe Luis Caputo, fanático de River le replicó: “Estás despedido”. ¿Será 100% broma?
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