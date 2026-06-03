En medio de las tensiones que atraviesa el oficialismo, la senadora nacional Patricia Bullrich reveló que le ofreció su renuncia al presidente Javier Milei como jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, luego de manifestar su desacuerdo con la decisión de frenar el pliego de la jueza María Verónica Michelli por su vínculo familiar con el periodista Hugo Alconada Mon.

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“Presenté mi renuncia y él no le dio importancia”, afirmó Bullrich este miércoles ante periodistas al salir del Congreso.

La legisladora explicó que mantuvo una conversación con Milei para plantearle su postura. “Se lo planteé en una charla muy madura, muy seria y uno pone a disposición su renuncia porque es lo que hacen las personas de bien. Él no le dio importancia al tema y seguimos la conversación, así que eso queda ahí”, sostuvo.

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Bullrich aclaró que su diferencia con el Gobierno fue de carácter personal y no institucional. Según explicó, el desacuerdo surgió por una cuestión de principios vinculada al tratamiento del pliego de Michelli, pero remarcó que no representa una posición del bloque oficialista.

“Esta es una figura que se utiliza en muchas situaciones en las que los principios que uno lleva están en contra, pero son posiciones individuales, no son posiciones de bloque. Las posiciones de bloque en general tienen que ver con las cuestiones de la política, de los proyectos, del rumbo y de la acción de gobierno”, señaló.

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Además, buscó despejar versiones sobre una posible fractura interna en la bancada libertaria y aseguró que el espacio mantiene una fuerte cohesión política.

“Es un bloque que está consolidado en las ideas, que tiene un trabajo de unidad muy claro. Hemos votado todos los proyectos que el Ejecutivo ha enviado”, destacó.

Por último, anticipó que el oficialismo continuará trabajando en la agenda legislativa. “Este jueves vamos a tener una sesión importante y no vamos a parar por el Mundial, vamos a seguir trabajando. El Gobierno necesita proyectos y los vamos a seguir trabajando uno por uno”, concluyó.