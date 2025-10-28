"Hubo un intento de desestabilización del país, casi un golpe parlamentario. Ahora hemos recuperado fuerzas, tenemos los suficientes diputados y senadores para salir a buscar a aquellos que realmente están mucho más cerca del cambio que del kirchnerismo", destacó Patricia Bullrich tras la victoria libertaria del domingo..

Y con respecto a la reacción del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, dijo: “Es un mal perdedor”.

El mandatario provincial había dicho, el mismo domingo, que Milei se equivocaba si festejaba el resultado electoral, ya que 6 de cada 10 votantes no lo habían elegido.

A su vez, Bullrich, en declaraciones televisivas, valoró el triunfo de su espacio: “Había mucha necesidad de no retroceder, de no ir para atrás. Era Libertad Avanza o la Argentina retrocede; eso entró profundamente”.

