Bullrich dijo que Kicillof “es un mal perdedor”
La Ministra de Seguridad de la Nación y Senadora electa criticó la reacción del Gobernador bonaerense tras el triunfo libertario del domingo.
"Hubo un intento de desestabilización del país, casi un golpe parlamentario. Ahora hemos recuperado fuerzas, tenemos los suficientes diputados y senadores para salir a buscar a aquellos que realmente están mucho más cerca del cambio que del kirchnerismo", destacó Patricia Bullrich tras la victoria libertaria del domingo..
Y con respecto a la reacción del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, dijo: “Es un mal perdedor”.
El mandatario provincial había dicho, el mismo domingo, que Milei se equivocaba si festejaba el resultado electoral, ya que 6 de cada 10 votantes no lo habían elegido.
A su vez, Bullrich, en declaraciones televisivas, valoró el triunfo de su espacio: “Había mucha necesidad de no retroceder, de no ir para atrás. Era Libertad Avanza o la Argentina retrocede; eso entró profundamente”.
