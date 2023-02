Patricia Bullrich se refirió a los cuestionamientos que recibió (tanto desde fuera como dentro de su partido) por proponer la llegada del Ejército para combatir el delito en la ciudad de Rosario. Al respecto, sostuvo: "Lo que se esconde tras la crítica contra el Ejército en la calle es la falta de una concepción clara de defensa de la ciudadanía y de ser estrictos. Tenemos que dejar atrás la mentira permanente".

Y completó: "Si la gente me elige como presidenta, el orden va a ser la regla".

A su vez, en declaraciones televisivas, la ex Ministra de Seguridad de Mauricio Macri dijo: "Hay que dejar de lado esto, el no animarse a combatir el delito, no ir al frente, no cuidar a la ciudadanía cuando te toman una propiedad, ruta o la 9 de Julio. Y, a fin de cuentas, los que no se animan, dejan una sociedad en total y absoluta indefensión".