La senadora nacional Patricia Bullrich, actual jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, mencionó a la Cooperativa Eléctrica de Bolívar como ejemplo para defender la reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional. Lo hizo durante su participación en el programa de Mirtha Legrand, donde reveló que la entidad enfrenta un juicio laboral por $380 millones.

Ads

“¿Para qué sirve la Reforma Laboral? ¿Por qué es tan necesaria?”, le preguntó la conductora. Bullrich respondió que la Argentina “hace 15 años que no crea empleo” y apuntó contra lo que definió como una “industria del juicio”.

En ese contexto, sostuvo que el día anterior la había llamado una persona vinculada a la Cooperativa de Bolívar por un litigio millonario. “Entonces se armó una industria del juicio. La Corte Suprema le fue poniendo límites, pero empezaron a buscar alternativas. Hay que ordenar. Hay que dar previsibilidad para que las empresas contraten más trabajadores”, afirmó.

Ads

También cuestionó el rol de los sindicatos y aseguró que muchos trabajadores informales no están representados. Según explicó, el oficialismo dialoga con distintos sectores para avanzar con una ley que —dijo— no sea “en contra de nadie”, sino que genere condiciones para crear empleo.

La respuesta desde Bolívar

Tras las declaraciones televisivas, la tesorera de la Cooperativa Eléctrica de Bolívar, Verónica Coria, confirmó públicamente la existencia del juicio y el monto mencionado por la senadora.

Ads

A través de una publicación en redes sociales, aclaró que su mensaje no tenía un sentido partidario, sino institucional. “Puedo dar fe que el juicio y el monto al cual se refirió es absolutamente verdadero, tanto como otros más”, sostuvo.

La dirigente expresó su preocupación por el impacto económico que este tipo de litigios genera en la entidad. Señaló que resulta “doloroso e indignante” que recursos aportados por los usuarios deban destinarse al pago de indemnizaciones que consideran “injustas o desproporcionadas”.

Según explicó, en los últimos años los ingresos fueron orientados a obras, mejoras del servicio e inversiones para resolver problemas históricos en la ciudad de Bolívar, en la provincia de Buenos Aires. En ese marco, afrontar montos que superan los $380 millones implica resignar proyectos previstos para la comunidad.

Ads

El posteo fue compartido por el presidente del Consejo de Administración, Jorge Campos, lo que le dio respaldo institucional al posicionamiento y volvió a poner el tema en la agenda local, en medio del debate nacional por la reforma laboral.