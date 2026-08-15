La presión impositiva en la provincia de Buenos Aires volvió a quedar en el centro de las críticas de La Libertad Avanza. La senadora nacional Patricia Bullrich y el senador bonaerense Diego Valenzuela, actualmente en uso de licencia como intendente de Tres de Febrero, cuestionaron el esquema de impuestos y tasas que alcanza a vecinos, comerciantes y empresas y apuntaron contra la gestión de Axel Kicillof.

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El planteo se dio durante la presentación del “Semáforo Fiscal Municipal”, una herramienta impulsada por Valenzuela que busca comparar la situación tributaria de los distintos municipios bonaerenses.

En ese marco, Bullrich sostuvo que “todo el tema de impuestos provinciales y tasas municipales es un robo para la sociedad” y destacó la importancia de contar con información que permita comparar cuánto se paga en cada distrito.

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Imagínense que en todo el país pudiéramos ver dónde los impuestos son más bajos y dónde te cobran más.



El Gobierno nacional hizo mucho. Falta, sí. Pero cada vez que bajamos impuestos, aparecen los kirchneristas para subirlos y crear tasas ilegales.



Esta herramienta que creó… https://t.co/Z82ugwYuwz — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) August 14, 2026

Valenzuela, por su parte, resumió su posición con una consigna que viene utilizando para cuestionar la presión tributaria: “Menos impuestos, es más trabajo”.

El dirigente publicó además un mensaje en sus redes sociales en el que agradeció a Bullrich por acompañar el lanzamiento de la iniciativa y volvió a plantear la necesidad de comparar la carga fiscal entre los municipios.

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Un reclamo que apunta a la Provincia

Aunque la herramienta presentada por Valenzuela pone el foco en las tasas municipales, el planteo político se da en un escenario más amplio de cuestionamientos al esquema tributario bonaerense y a las políticas fiscales del gobierno de Kicillof.

La discusión también involucra la diferencia entre los impuestos que cobra la Provincia y las tasas que aplican los municipios, dos niveles de tributación que impactan sobre la actividad económica.

Hoy presenté el Semáforo Fiscal Municipal de la Provincia de Buenos Aires. Una herramienta para conocer, comparar y competir. Queremos que familias y empresas puedan saber cuántos impuestos y tasas les cobran, cuánto pesa el empleo público, qué infraestructura les ofrecen y si… pic.twitter.com/76PxglKx1R — Diego Valenzuela (@dievalen) August 14, 2026

Valenzuela viene sosteniendo esta discusión desde su gestión en Tres de Febrero. En los últimos años, el municipio anunció modificaciones en su esquema tributario, entre ellas la eliminación de tasas y la implementación de una Monotasa para comerciantes.

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El tema también generó cruces con otros distritos. En 2025, el Banco Nación trasladó una sucursal desde La Matanza hacia Tres de Febrero, en una decisión que la entidad vinculó, entre otros factores, con las diferencias en los costos tributarios municipales.

El lanzamiento del “Semáforo Fiscal” también se da en medio de la reconfiguración de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires de cara a 2027. Con la candidatura a gobernador todavía sin definir y nombres como Diego Santilli y el propio Valenzuela en el radar del espacio, el respaldo público de Bullrich vuelve a posicionar al senador bonaerense dentro de la discusión política provincial, especialmente por su perfil ligado a las banderas económicas de Javier Milei y su experiencia como exintendente de Tres de Febrero.