La Cámara de Diputados bonaerense avanza con un proyecto para crear el Registro Provincial de Instrumentos Musicales “Santiago Ignacio Stirz”, una iniciativa que busca documentar de manera precisa la propiedad de cada instrumento y facilitar su identificación ante situaciones de robo o extravío.

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El proyecto fue analizado y aprobado en la Comisión de Asuntos Culturales, presidida por el diputado José Ignacio Rossi, durante una nueva reunión ordinaria.

¿De qué se trata?

La propuesta apunta a implementar un sistema de registro y trazabilidad de instrumentos musicales, con información que permita acreditar quién es su propietario y facilitar su identificación.

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De esta manera, ante una sustracción, las autoridades contarían con una herramienta para reconocer el instrumento y aumentar las posibilidades de recuperarlo.

#Hoy | 🏛Se llevó a cabo la reunión ordinaria de la comisión de Asuntos Culturales, bajo la presidencia del diputado @CoteRossiOk, en la cual avanzaron varios expedientes de ley. pic.twitter.com/iYEG1nOzAz — Diputados BA (@HCDiputadosBA) August 26, 2026

El registro también podría ser utilizado ante situaciones de pérdida, robo o daño. En caso de roturas o extravíos durante un traslado, por ejemplo, los músicos podrían demostrar la propiedad legítima del instrumento y agilizar los reclamos ante empresas de transporte o compañías aseguradoras.

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Además, la iniciativa contempla que el registro pueda favorecer el desarrollo de seguros específicos para instrumentos musicales, al brindar mayor certeza sobre la propiedad, adquisición y trazabilidad de estos bienes.

El músico asesinado que le da nombre al proyecto

El registro llevaría el nombre de Santiago Ignacio Stirz, músico asesinado en diciembre de 2022 en el barrio La Loma, en La Plata.

Stirz circulaba en bicicleta cuando fue víctima de un robo en el que le sustrajeron su guitarra. El crimen conmocionó a la comunidad musical y generó reclamos por la necesidad de contar con mayores herramientas para proteger los instrumentos de quienes los utilizan tanto para expresarse como para trabajar.

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En ese contexto, el proyecto busca que la creación de un registro provincial permita mejorar las posibilidades de recuperar instrumentos robados y, al mismo tiempo, brindar mayores garantías a sus propietarios.

La iniciativa continuará ahora su recorrido legislativo en la Legislatura bonaerense.