La Comisión de Defensa de las Personas Usuarias y Consumidoras del Senado bonaerense analizó un proyecto de ley que busca incorporar herramientas para prevenir y responder a los fraudes digitales en las relaciones de consumo.

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La iniciativa fue presentada por la senadora María Inés Laurini (Fuerza Patria) y propone modificar la Ley 13.133, que establece el Código Provincial de Implementación de los Derechos de los Consumidores y Usuarios.

El objetivo es fortalecer los mecanismos de prevención, detección temprana, asistencia y respuesta administrativa ante estafas y otros riesgos vinculados con plataformas digitales, medios de pago electrónicos y canales de contratación por internet.

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Durante la reunión informativa participó Luciano Martín Blanco, director provincial de Defensa de los Derechos de las y los Consumidores y Usuarios, quien expuso sobre la problemática y los desafíos que plantean las nuevas modalidades de fraude.

El encuentro fue encabezado por la presidenta de la comisión, Analía Balaudo (La Libertad Avanza), y la vicepresidenta, Laurini. Tras el intercambio, el proyecto quedó en estudio para continuar con su tratamiento legislativo.

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