Compras por internet y estafas digitales: qué protección buscan sumar para los consumidores bonaerenses
La comisión de Defensa del Consumidor del Senado bonaerense debatió un proyecto de María Inés Laurini para actualizar la legislación provincial. La iniciativa busca mejorar la prevención y la respuesta ante fraudes digitales. Quedó en estudio.
La Comisión de Defensa de las Personas Usuarias y Consumidoras del Senado bonaerense analizó un proyecto de ley que busca incorporar herramientas para prevenir y responder a los fraudes digitales en las relaciones de consumo.
La iniciativa fue presentada por la senadora María Inés Laurini (Fuerza Patria) y propone modificar la Ley 13.133, que establece el Código Provincial de Implementación de los Derechos de los Consumidores y Usuarios.
El objetivo es fortalecer los mecanismos de prevención, detección temprana, asistencia y respuesta administrativa ante estafas y otros riesgos vinculados con plataformas digitales, medios de pago electrónicos y canales de contratación por internet.
Durante la reunión informativa participó Luciano Martín Blanco, director provincial de Defensa de los Derechos de las y los Consumidores y Usuarios, quien expuso sobre la problemática y los desafíos que plantean las nuevas modalidades de fraude.
El encuentro fue encabezado por la presidenta de la comisión, Analía Balaudo (La Libertad Avanza), y la vicepresidenta, Laurini. Tras el intercambio, el proyecto quedó en estudio para continuar con su tratamiento legislativo.
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