Como parte del Plan de Gestión del Riesgo frente al Cambio Climático que puso en marcha el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos para anticipar, prevenir y responder a los extremos climáticos y al fenómeno de El Niño, se realizó en Bolívar una reunión de la subregión B3 del Comité de Cuenca Hídrica del Río Salado.

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La jornada estuvo encabezada por el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, quien, junto al intendente de Bolívar, Bali Bucca y el Consejo Federal de Inversiones (CFI) firmaron una carta de intención para la realización del Estudio Integral y obras de mejora de la subregión B3 del Río Salado, Arroyo Vallimanca, Saladillo y Las Flores.

En ese sentido, Katopodis afirmó: “Son 4,3 millones de hectáreas que abarcan los arroyos Vallimanca, Saladillo y Las Flores. Obras complementarias que permiten ampliar las fronteras de producción de la Provincia y son una inversión en el desarrollo de toda la región”.

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Y agregó: “Esta es infraestructura que va a hacer el Estado provincial, en el marco de un plan integral de todas las cuencas. No las va a hacer el privado”.

“Es decisión del Gobernador Kicillof seguir trabajando frente al cambio climático y fenómenos como los de El Niño. La Argentina tiene que empezar a tomar decisiones inteligentes si quiere crecer y salir adelante”, concluyó.

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El acta contempla la elaboración de alternativas hidráulicas de solución y mitigación de los efectos adversos ante excedentes hídricos para la Subregión B3, cuantificando 4,3 millones de hectáreas totales que abarca dicho estudio. El Consejo Federal de Inversiones financiará y contratará el estudio.

Asimismo, constituyen obras complementarias a las del Río Salado, como el proyecto del Nodo Bragado, permiten ampliar las fronteras de producción de la Provincia y son una inversión en el desarrollo de toda la región.

De la reunión, también participaron el subsecretario de Recursos Hídricos, Néstor Álvarez; integrantes de la Dirección Provincial de Hidráulica; de la Autoridad del Agua (ADA); el presidente de la Sociedad Rural de Bolívar, José Erreca; autoridades de los Municipios que conforman la cuenca –Roque Pérez, Olavarría, Hipólito Yrigoyen, Carlos Casares, 9 de Julio, 25 de Mayo, Bragado, Saladillo, General Alvear, Las Flores, y Tapalqué-.

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Además, representantes de la Cooperativa Agropecuaria; la Federación Agraria; INTA; AAPRESID; bomberos voluntarios; Cámara Comercial e Industrial; Cooperativa Agropecuaria de Bolívar; y Laguna de San Luis.

Como parte de la gestión integrada del recurso hídrico llevada a cabo desde el Ministerio, los Comités de Cuenca funcionan como espacios de articulación que permiten avanzar en el seguimiento de la dinámica hídrica, el intercambio de información entre los municipios y la planificación de acciones preventivas frente a posibles escenarios de eventos extremos.

En ese sentido, desde el mes de agosto se vienen realizando reuniones en territorio que forman parte de una estrategia integral de acompañamiento a los gobiernos locales junto a intendentes, intendentas y autoridades municipales

El Plan de Gestión del Riesgo frente al Cambio Climático como parte del plan provincial políticas de prevención y mitigación del fenómeno del Súper Niño se trata de una iniciativa que articula a todas las subsecretarías, empresas y organismos del Ministerio, con acciones de prevención preparación y respuesta orientadas a proteger el territorio, la seguridad de la población y la continuidad de las actividades productivas.

Este plan ministerial prevé una inversión de $2,1 billones a través de tres ejes de acción principales: monitoreo hidrometeorológico y coordinación para contar con datos en tiempo real que fortalezcan la toma de decisiones; acciones de prevención y respuesta como el mantenimiento de arroyos para mejorar la capacidad de escurrimiento y gestionar excedentes hídricos y la reparación de vías de acceso y tramos anegados para garantizar la transitabilidad y la salida de la producción; y medidas estructurales, que incluyen 139 obras y proyectos y 7 estudios vinculados a drenajes urbanos y defensas costeras para la prevención del riesgo hídrico en ciudades, y 10 intervenciones a escala regional para la adaptación productiva a extremos climáticos.

De esta manera, la Provincia sostiene una agenda que articula monitoreo, información, trabajo territorial y obras, con el objetivo de anticipar escenarios, fortalecer las capacidades locales y mejorar la respuesta frente a posibles eventos climáticos extremos.