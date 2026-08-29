Desde la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) llamaron la atención ante el fenómeno conocido del “Niño” porque generaría nuevas complicaciones hídricas en distintos puntos de la provincia donde el estado de los caminos rurales representan uno de los principales riesgos para el sector productivo.

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El presidente de CARBAP, Pablo Ginestet, planteó su preocupación luego de los anuncios realizados por el Gobierno de Axel Kicillof para prevenir y mitigar los posibles efectos del fenómeno climático.

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“Estamos recontra preocupados porque no estamos en condiciones de afrontar un evento de las características que se están anunciando”, sostuvo el dirigente agropecuario.

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Ante el plan presentado por la provincia, desde la mencionada entidad plantearon que la respuesta no debería concentrarse exclusivamente en los cascos urbanos. “En general todos los planes y las reuniones que hay por esto de El Niño apuntan la mayoría a tener planes por si los problemas se dan en los cascos urbanos”, cuestionó Ginestet.

En una entrevista con LANOTICIA1.COM al momento de asumir semanas atrás, Ginestet ya había advertido de esta situación que podría verse agravada: “El tema caminos rurales siempre es un tema que es transversal a las dos provincias, Buenos Aires y La Pampa. Realmente en el último año, año y medio uno ve que los reclamos de los productores han aumentado porque claramente el servicio que están dando los municipios es cada vez peor y cada vez se hace más difícil poder transitar”.

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