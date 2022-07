Cecilia Moreau es la hija del histórico dirigente radical Leopoldo Moreau (devenido en kirchnerista furibundo) y fue pareja de Leandro Santoro. Llegó a la banca por la fuerza política de Sergio Massa y ahora es una persona de confianza del hijo de Cristina, Máximo Kirchner. Sin embargo, no siempre tuvo esta afinidad con los dirigentes del oficialismo.

Son muchas las intervenciones de Moreau contra el, por aquel entonces, Frente para la Victoria, al menos hasta 2015, cuando Mauricio Macri llegó a la presidencia.

Por ejemplo, tras cumplirse un año del resonante caso Candela, el crimen de una menor en Villa Tesei que conmocionó al país, la ahora Diputada oficialista había disparado con dureza contra el Gobernador Daniel Scioli.

"Delito es no dar desde el Estado herramientas a estos chicos para que puedan salir de este círculo perverso y crecer en un país, y sobre todo en una Provincia, donde haya más igualdad de oportunidades. Delito es impunidad y la impunidad no es de los pobres. Es del poder", indicó en un documento difundido de manera conjunta en aquel momento con el legislador de la Coalición Cívica Walter Martello.



"El crimen de Candela puso claramente en evidencia la impunidad con la que la delincuencia se mueve en el Gran Buenos Aires, y esta impunidad sólo es posible que pueda existir porque existe complicidad con el poder. Porque la política debería ser el factor que ordena las relaciones entre esos poderes al servicio de la igualdad, no de los privilegios de las mafias. La política debería combatir estas mafias y no nutrirse de ellas. La política debería generar conductas sanas en las instituciones y hoy no lo hace", indicaron.

Antes, en abril de 2011, cuando Aldo Rico buscaba postularse como candidato en San Miguel por el kirchnerismo, Moreau salió con los tapones de punta contra Cristina Fernández de Kirchner y su espacio.

"La verdad es que un gobierno que dice defender los derechos humanos y hoy pretenda llevar a un militar que se levantó contra el pueblo como candidato a intendente es una verdadera vergüenza, o por lo menos, una tomadura de pelo", sostuvo Moreau en ese momento, a la vez que destacó la figura de Raúl Alfonsín, que había sufrido los alzamientos encabezados por Rico.

"Hoy este gobierno que se autodenomina defensor de los derechos humanos y de la democracia, por una simple conveniencia política quiere llevar como candidato a este hombre", sentenció Moreau contra el Frente para la Victoria.

Incluso en 2014, Moreau participó de un espacio que buscó enfrentar al propio Massa, y al presentar a esta coalición (llamada Frente Amplio Unen) en Tigre (pago chico del ahora "superministro"), los dirigentes embistieron contra Julio Zamora (Intendente massista) y contra su actual jefe político. "En Tigre viven dos de los responsables de la actual situación del país", se dijo en aquel lanzamiento en junio de 2014 (en alusión a Scioli y Massa).

Poco después, Moreau pasaría a integrarse a las filas del Frente Renovador, espacio consolidado como oposición a Cristina Kirchner, que gobernaba el país. El propio Massa había sido muy crítico de la actual Vicepresidenta y de La Cámpora (a quienes tildó de "ñoquis" y prometió "barrerlos").

Hoy tanto Moreau como Massa tienen una buena relación con el espacio que conduce Máximo Kirchner, a tal punto que cuando el hijo de la ex Presidenta renunció a la titularidad de la bancada oficialista tras el acuerdo con el fondo, Moreau, su segunda en el bloque, hizo lo propio.

Y los ejemplos continúan, demostrando que en la política argentina absolutamente nadie resiste un archivo.