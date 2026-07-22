Caos en los accesos a la Ciudad de Buenos Aires: incidentes en Puente Pueyrredón y cortes en otros puntos del Conurbano
Organizaciones sociales realizaron una jornada de protesta contra la baja del programa Volver al Trabajo. Hubo momentos de tensión durante un operativo policial en Avellaneda y bloqueos en Vicente López y otros puntos bonaerenses. En Mar del Plata hay un corte sobre la Ruta 2.
Una jornada de protestas sociales complicó este miércoles los principales accesos a la Ciudad de Buenos Aires desde la Provincia. El punto de mayor tensión se registró en el Puente Pueyrredón, en Avellaneda, donde la Policía Federal Argentina (PFA) avanzó para liberar el tránsito, mientras también se registraron cortes en otros puntos del Conurbano, como Puente Saavedra, en Vicente López.
La medida de fuerza fue convocada por organizaciones sociales y agrupaciones políticas en rechazo a la baja del programa Volver al Trabajo y al ajuste impulsado por el Gobierno nacional. La protesta se replicó en distintos puntos del país.
Durante la mañana, manifestantes bloquearon la circulación sobre la avenida Hipólito Yrigoyen, en las inmediaciones del Puente Pueyrredón, uno de los principales accesos desde el sur bonaerense hacia la Ciudad de Buenos Aires.
Pasadas las 10, efectivos de la Policía Federal desplegaron un operativo para despejar la zona. En ese momento se produjeron momentos de tensión entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad, mientras los agentes buscaban liberar el paso y apagar neumáticos que habían sido encendidos durante la protesta.
De la movilización participaron columnas del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), Polo Obrero, Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) y otras organizaciones sociales y políticas.
Desde las agrupaciones denunciaron una supuesta represión durante el operativo policial. "Reclamamos contra el fallo judicial que habilitó la baja del programa Volver al Trabajo y la respuesta es la violencia. Trabajo sin salario es esclavitud", expresaron desde el MTE a través de sus redes sociales.
El dirigente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, también cuestionó el accionar de las fuerzas de seguridad y aseguró que la protesta fue reprimida.
Cortes en otros accesos a CABA
La jornada de protesta también tuvo impacto en otros puntos del Conurbano. En Vicente López, organizaciones sociales realizaron un corte total sobre la avenida Maipú, a la altura del Puente Saavedra, con un operativo policial en la zona.
Participaron agrupaciones como UTEP, Barrios de Pie, Polo Obrero y MST, que reclamaron por la continuidad del programa Volver al Trabajo y cuestionaron la reducción de esa asistencia.
También hubo movilizaciones en Mar del Plata, con cortes en la Ruta 2 y calles del centro de la ciudad. La convocatoria estuvo vinculada al reclamo por la continuidad de los programas sociales, salarios y la situación de los jubilados.
La jornada fue impulsada por la CGT, las dos CTA y organizaciones sociales, con una movilización central prevista para las 15.00 frente al Congreso de la Nación, en respaldo al reclamo de los jubilados por la pérdida del poder adquisitivo y contra las políticas económicas del Gobierno nacional.
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