El ministro de Economía, Luis Caputo, descartó que el presidente Javier Milei realice nuevos anuncios para el sector agropecuario durante el acto de inauguración oficial de la 138° Exposición Rural de Palermo, tras reunirse con el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino.

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Al salir del encuentro que se llevó a cabo en el predio de Palermo, Caputo buscó desactivar las versiones sobre posibles medidas para el campo. "Los anuncios ya se hicieron en su momento, así que no hay que esperar ningún anuncio en particular", afirmó.

El ministro defendió la política económica del Gobierno hacia el agro y sostuvo que la reducción de la carga tributaria tiene un efecto inmediato sobre la producción. "En la medida que nosotros podamos seguir bajando retenciones, la reacción de los productores es inmediata", aseguró.

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El acercamiento entre la Casa Rosada y el campo se vio reflejado en mayo, cuando Milei anunció una baja permanente de las retenciones para el trigo y la cebada, del 7,5% al 5,5%, y anticipó una reducción gradual para la soja a partir de enero de 2027. Desde el sector destacaron el anuncio aunque van por la eliminación total del arancel.

También remarcó el papel del sector como principal generador de divisas y afirmó que el rumbo económico de la administración libertaria busca fortalecer esa capacidad. "Es lo más positivo que se está logrando. Nosotros estamos activando a todos estos sectores que son generadores de dólares y es lo que tradicionalmente se hizo lo contrario durante estas décadas", señaló.

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En ese sentido, sostuvo que las políticas del Gobierno apuntan a brindar "mucho más estabilidad y previsibilidad" para impulsar la inversión y la producción.

La Exposición Rural comenzó la semana pasada con el tradicional corte de cintas y en esta edición reúne a más de 2.500 animales de más de 100 razas, además de remates ganaderos, juras, exhibiciones y actividades destinadas tanto al sector como al público general. Durante la apertura, Pino destacó que la muestra coincide con los 160 años de la Sociedad Rural Argentina y sostuvo que el agro sigue siendo uno de los sectores más competitivos del país.