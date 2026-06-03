El Gobierno nacional oficializó una baja en las retenciones que pagan varios productos agropecuarios y los biocombustibles, con el objetivo de incentivar las exportaciones y fortalecer al sector agroindustrial.

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La medida quedó establecida a través del Decreto 423/2026, publicado este miércoles en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo.

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Según explicó el Ejecutivo, se trata de una modificación en las alícuotas del Derecho de Exportación (DE) para distintos cultivos y derivados vinculados a la producción agroindustrial.

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En el caso del trigo y la cebada, la reducción será de dos puntos porcentuales y comenzará a regir de manera inmediata. Para la soja, el maíz, el girasol y el sorgo, en tanto, se estableció un esquema de baja gradual que empezará a aplicarse a partir de enero de 2027.

La decisión había sido anticipada por el presidente Javier Milei durante el acto por el 172° aniversario de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires y fue detallada posteriormente por el ministro Caputo.

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El decreto también contempla cambios para los biocombustibles. El biodiésel elaborado a partir de cultivos considerados “bioenergéticos”, como carinata, cártamo, colza o camelina, tendrá retenciones cero.

Por otro lado, el biodiésel producido con aceite de soja verá reducida su carga tributaria de manera progresiva: la alícuota pasará del 21% actual al 13% en diciembre de 2028.

Desde el Gobierno sostienen que la medida busca mejorar la competitividad de las exportaciones argentinas y generar condiciones más favorables para la producción agroindustrial.