Milei oficializó una nueva baja de retenciones para el campo y los biocombustibles: qué productos alcanza
La medida fue publicada este miércoles en el Boletín Oficial y establece una reducción escalonada de los derechos de exportación para distintos cultivos. También prevé beneficios para la producción de biodiésel.
El Gobierno nacional oficializó una baja en las retenciones que pagan varios productos agropecuarios y los biocombustibles, con el objetivo de incentivar las exportaciones y fortalecer al sector agroindustrial.
La medida quedó establecida a través del Decreto 423/2026, publicado este miércoles en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo.
Según explicó el Ejecutivo, se trata de una modificación en las alícuotas del Derecho de Exportación (DE) para distintos cultivos y derivados vinculados a la producción agroindustrial.
En el caso del trigo y la cebada, la reducción será de dos puntos porcentuales y comenzará a regir de manera inmediata. Para la soja, el maíz, el girasol y el sorgo, en tanto, se estableció un esquema de baja gradual que empezará a aplicarse a partir de enero de 2027.
La decisión había sido anticipada por el presidente Javier Milei durante el acto por el 172° aniversario de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires y fue detallada posteriormente por el ministro Caputo.
El decreto también contempla cambios para los biocombustibles. El biodiésel elaborado a partir de cultivos considerados “bioenergéticos”, como carinata, cártamo, colza o camelina, tendrá retenciones cero.
Por otro lado, el biodiésel producido con aceite de soja verá reducida su carga tributaria de manera progresiva: la alícuota pasará del 21% actual al 13% en diciembre de 2028.
Desde el Gobierno sostienen que la medida busca mejorar la competitividad de las exportaciones argentinas y generar condiciones más favorables para la producción agroindustrial.
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