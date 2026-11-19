El intendente de Pehuajó, Pablo Javier Zurro, volvió a apuntar duramente contra sus pares de Carlos Tejedor, Celia Gianini, y de Lincoln, Salvador Serenal, a raíz de sus denuncias sobre presuntas obras hídricas clandestinas e ingreso de agua en la región.

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Cabe recordar que a comienzos de noviembre, Zurro informó que presentó denuncias ante la Autoridad del Agua (ADA) de la provincia de Buenos Aires por supuestos canales clandestinos, entre ellos puntos vinculados a la zona de La Concordia, en Lincoln, y un camino de Carlos Tejedor.

En un video difundido en sus redes sociales, el jefe comunal pehuajense aseguró encontrarse dentro del partido de Tejedor para respaldar sus señalamientos en el lugar de los hechos y cuestionó con dureza la actitud de la jefa comunal tejedorense y del mandatario linqueño: "Permiso, Intendenta de Tejedor. Estoy en tu partido. Lincoln, Tejedor, las denuncias que hice. A ver, vamos a hacernos cargo. ¿No era que no entra agua. Miren, allá, Tejedor. ¿No era que no habían canalizado? ¿Qué les pasa? Hay que ser éticos, muchachos".

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No es la primera vez que Zurro arremete contra sus pares vecinos. Ya en 2025, el jefe comunal de la cuarta sección manifestó su molestia por el ingreso "irregular" de agua desde distritos vecinos. "No se pueden hacer los boludos", les dijo.

Asimismo, Zurro ratificó su postura en defensa del distrito y elevó el tono del cruce al afirmar: "Yo voy a defender a muerte el partido de Pehuajó y me hago cargo de lo que digo, ¿saben por qué me hago cargo de lo que digo? porque vengo, porque compruebo, porque trabajo, porque me canso de hacer kilómetros dentro del partido de Pehuajó para que ustedes nos quieran arruinar".

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Finalmente, el intendente exigió responsabilidades políticas a Gianini y a Serenal al sostener: "¡Voy con todo! Háganse cargo intendentes, háganse cargo, no perjudiquen otros partidos, caraduras, y después se largan a llorar, y después dicen que Zurro es una bestia, hipócritas, los dos".