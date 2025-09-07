El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, votó este domingo por la mañana en la Escuela Superior de Formación en Salud de La Plata, ubicada en calle 4 N°963 entre 51 y 53. El funcionario fue uno de los primeros en llegar al establecimiento, apenas minutos después de la apertura de las mesas.

“Primero, inauguré la mesa. Las expectativas son que el proceso electoral se desarrolle con tranquilidad, con orden. La verdad que estamos trabajando muy bien”, expresó Bianco en diálogo con la prensa tras emitir su voto.

🗳️ Votó Carlos Bianco, Ministro de Gobierno de PBA: "El resultado está previsto a partir de las 21"



Sumate por @C5N y en https://t.co/9fxDe5Kt8s pic.twitter.com/vzSydE67X1 — C5N (@C5N) September 7, 2025

El ministro informó que desde el sábado por la tarde se completó la entrega de urnas en las 41.189 mesas distribuidas en 6.139 lugares de votación de toda la provincia. “Estamos monitoreando con un triple chequeo: por un lado el Correo, por otro los delegados electorales que informan a la Junta Electoral, y además los efectivos de la Policía de la Provincia que reportan al Comando Electoral”, detalló.

En cuanto a su agenda para el resto de la jornada, Bianco precisó: “Ahora me voy al Centro de Atención Telefónica de Emergencias en 1 y 60, donde estará el Comando Electoral monitoreando la elección. Después voy a acompañar al gobernador Axel Kicillof a votar, y a la tarde me voy a ir al correo, al centro de cómputos, para esperar los datos”.

Consultado por el clima político de la elección, Bianco evitó dar definiciones por la veda electoral: “No, no, estamos en veda. Ganar, gustar y golear”, cerró con tono distendido.

El gobernador Axel Kicillof, en tanto, tiene previsto votar en la misma escuela entre las 9.00 y las 10.00, tal como lo ha hecho en elecciones anteriores.